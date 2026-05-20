Donald Trump Donald Trump asegura que el gobierno estadounidense no descansará hasta que Cuba recupere su libertad A través de un comunicado de la Casa Blanca por el Día de la Independencia de Cuba, el mandatario republicano dijo que no tolerará que un estado tenga “operaciones militares de inteligencia” y “terroristas extranjeros” a 90 millas del territorio estadounidense

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Este miércoles 20 de mayo, el presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos no descansará hasta que Cuba recupere su libertad y remarcó que no tolerarán que un estado tenga “operaciones militares de inteligencia” y “terroristas extranjeros”.

A través de un comunicado de la Casa Blanca por el Día de la Independencia de Cuba, el mandatario republicano señaló que el régimen de la actualidad en La Habana representa una traición directa a la nación y sus fundadores que lucharon y murieron.

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“Bajo mi liderazgo, nuestra nación está cortando los apoyos financieros que han sostenido regímenes brutales en Centroamérica y Sudamérica, financiando sus operaciones criminales y terroristas transnacionales que amenazan a Estados Unidos”, subrayó el republicano.

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Captura de Maduro

Además, Trump remarcó e hizo referencia a la captura de Nicolás Maduro, calificándola como una de las "operaciones más impresionantes de las últimas generaciones".