Donald Trump

Donald Trump asegura que el gobierno estadounidense no descansará hasta que Cuba recupere su libertad

A través de un comunicado de la Casa Blanca por el Día de la Independencia de Cuba, el mandatario republicano dijo que no tolerará que un estado tenga “operaciones militares de inteligencia” y “terroristas extranjeros” a 90 millas del territorio estadounidense

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentará acusación formal contra Raúl Castro

Este miércoles 20 de mayo, el presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos no descansará hasta que Cuba recupere su libertad y remarcó que no tolerarán que un estado tenga “operaciones militares de inteligencia” y “terroristas extranjeros”.

A través de un comunicado de la Casa Blanca por el Día de la Independencia de Cuba, el mandatario republicano señaló que el régimen de la actualidad en La Habana representa una traición directa a la nación y sus fundadores que lucharon y murieron.

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Miguel Díaz-Canel reacciona ante cargos penales de Estados Unidos contra Raúl Castro
1 mins

Miguel Díaz-Canel reacciona ante cargos penales de Estados Unidos contra Raúl Castro

Mundo
Donald Trump asegura que Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS fue asesinado; “Ya no aterrorizará al pueblo africano”
2 mins

Donald Trump asegura que Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS fue asesinado; “Ya no aterrorizará al pueblo africano”

Mundo
Producción de la OPEP cae casi un 34 % debido a la guerra en Irán y el cierre de Ormuz
3 mins

Producción de la OPEP cae casi un 34 % debido a la guerra en Irán y el cierre de Ormuz

Mundo
Irán lanza ultimátum a Estados Unidos para aceptar su plan de paz de 14 puntos en Oriente Medio
2 mins

Irán lanza ultimátum a Estados Unidos para aceptar su plan de paz de 14 puntos en Oriente Medio

Mundo
Cumbre Trump-Xi: Qué discutirán los dos hombres más poderosos del mundo la próxima semana en Pekín
7 mins

Cumbre Trump-Xi: Qué discutirán los dos hombres más poderosos del mundo la próxima semana en Pekín

Mundo
Irán amenaza con "fuerte represalia" luego de ataques de EEUU a sus buques petroleros
2 mins

Irán amenaza con "fuerte represalia" luego de ataques de EEUU a sus buques petroleros

Mundo
Trump anuncia cese al fuego de tres días entre Rusia y Ucrania desde este sábado
4 mins

Trump anuncia cese al fuego de tres días entre Rusia y Ucrania desde este sábado

Mundo
¿Cuál es el precio del petróleo hoy miércoles 6 de mayo del 2026?
2 mins

¿Cuál es el precio del petróleo hoy miércoles 6 de mayo del 2026?

Mundo
Trump profundiza su fricción con Europa y amplía el retiro de tropas de Alemania a "mucho más que 5,000" soldados
8 mins

Trump profundiza su fricción con Europa y amplía el retiro de tropas de Alemania a "mucho más que 5,000" soldados

Mundo
Trump descalifica propuesta de Irán antes de analizarla: “No han pagado un precio suficiente”
5 Historias
Liveblog

Trump descalifica propuesta de Irán antes de analizarla: “No han pagado un precio suficiente”

Mundo

“Bajo mi liderazgo, nuestra nación está cortando los apoyos financieros que han sostenido regímenes brutales en Centroamérica y Sudamérica, financiando sus operaciones criminales y terroristas transnacionales que amenazan a Estados Unidos”, subrayó el republicano.

Video Sigue la presión vs Cuba: EEUU anuncia nuevas sanciones

Captura de Maduro

Además, Trump remarcó e hizo referencia a la captura de Nicolás Maduro, calificándola como una de las "operaciones más impresionantes de las últimas generaciones".

“La acusación y destitución de Maduro envió un mensaje claro a sus aliados socialistas en La Habana: este es nuestro hemisferio y quienes lo desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias”, señaló el mandatario.

Relacionados:
Donald TrumpCubaPetróleoOrganización de Países Exportadores de Petróleoderrame petroleroelectricidad

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX