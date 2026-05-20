Miguel Díaz-Canel reacciona ante cargos penales de Estados Unidos contra Raúl Castro
El mandatario cubano recalcó que no se llevó a cabo ninguna acción imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí lo han hecho las fuerzas militares estadounidenses en la historia
Este miércoles 20 de mayo, el presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel, reaccionó ante los cargos penales de Estados Unidos contra el general del ejército Raúl Castro, y señaló que solo se trata de una "maniobra política carente de fundamento", ya que la isla actuó de forma legítima dentro de sus "aguas territoriales".
A través de su cuenta de X, el mandatario cubano recalcó que Estados Unidos miente y distorsiona los hechos que rodearon el derribo de los aviones pertenecientes a la organización narcoterrorista Hermanos al Rescate en 1996.
“No se llevó a cabo ninguna acción imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí lo han hecho las fuerzas militares estadounidenses con sus ejecuciones extrajudiciales fríamente calculadas y abiertamente publicitadas contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico”, afirmó Miguel Díaz-Canel.
Además, Díaz-Canel precisó que Cuba actuó de forma legítima en sus aguas territoriales, aunque hayan violado en repetidas ocasiones su espacio aéreo los “terroristas notorios”, en donde se les avisó a las autoridades estadounidenses e ignoraron las advertencias.
“La integridad ética y el espíritu humanista de su legado desbaratan cualquier intento de difamación contra el general del Ejército Raúl Castro, se ganó el amor de su pueblo, así como el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo”, remarcó el mandatario cubano.
¿De qué cargos se le imputan a Castro?
Este miércoles, Estados Unidos oficializó 7 cargos federales contra el dictador Raúl Castro. De los cuales uno es por conspiración, cuatro cargos por homicidio y dos por destruir aeronaves.
El suceso está relacionado con la presunta participación de Raúl Castro el 24 de febrero de 1996, en donde tres aviones que transportaban miembros de Hermanos al Rescate entraron en una zona cercana al paralelo 24 a poca distancia de La Habana. Por lo que aviones de combate cubanos derribaron a dos avionetas Cessna civiles desarmadas de los exiliados, matando a los cuatro hombres que iban a bordo. Castro era ministro de Defensa en aquel entonces, lo que lo convertía en la máxima autoridad del país después de su hermano Fidel.