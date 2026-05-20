Cuba Miguel Díaz-Canel reacciona ante cargos penales de Estados Unidos contra Raúl Castro El mandatario cubano recalcó que no se llevó a cabo ninguna acción imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí lo han hecho las fuerzas militares estadounidenses en la historia

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Este miércoles 20 de mayo, el presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel, reaccionó ante los cargos penales de Estados Unidos contra el general del ejército Raúl Castro, y señaló que solo se trata de una "maniobra política carente de fundamento", ya que la isla actuó de forma legítima dentro de sus "aguas territoriales".

A través de su cuenta de X, el mandatario cubano recalcó que Estados Unidos miente y distorsiona los hechos que rodearon el derribo de los aviones pertenecientes a la organización narcoterrorista Hermanos al Rescate en 1996.

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“No se llevó a cabo ninguna acción imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí lo han hecho las fuerzas militares estadounidenses con sus ejecuciones extrajudiciales fríamente calculadas y abiertamente publicitadas contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico”, afirmó Miguel Díaz-Canel.

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Además, Díaz-Canel precisó que Cuba actuó de forma legítima en sus aguas territoriales, aunque hayan violado en repetidas ocasiones su espacio aéreo los “terroristas notorios”, en donde se les avisó a las autoridades estadounidenses e ignoraron las advertencias.

“La integridad ética y el espíritu humanista de su legado desbaratan cualquier intento de difamación contra el general del Ejército Raúl Castro, se ganó el amor de su pueblo, así como el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo”, remarcó el mandatario cubano.

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¿De qué cargos se le imputan a Castro?

Este miércoles, Estados Unidos oficializó 7 cargos federales contra el dictador Raúl Castro. De los cuales uno es por conspiración, cuatro cargos por homicidio y dos por destruir aeronaves.