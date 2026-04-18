Noticias Papa León XIV refuerza su mensaje de paz desde África tras los choques con el presidente Donald Trump El Pontífice señaló que no le “interesa en absoluto” seguir debatiendo con el mandatario estadounidense, pero que continuará predicando su mensaje de la paz



Video El Papa León XIV invita a los jóvenes a rechazar la corrupción, en Camerún, durante su gira africana

Este sábado 18 de abril, el papa León XIV llegó a Angola como parte de su gira por 11 días en el continente africano para transmitir su mensaje de paz y señaló que no le interesa en absoluto debatir con el presidente Donald Trump acerca de la guerra en Irán.

Este encuentro entre el continente africano y el Vaticano finalizará el martes 21 de abril en Guinea Ecuatorial, el cual dio inicio el 13 de abril con Argelia para después ir a Camerún. A continuación te hacemos un recuento.

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Argelia: León XIV insta a construir puentes para construir la paz y reconciliación

El papa León XIV llegó el lunes 13 de abril a Argelia y siguió los pasos de San Agustín al realizar una peregrinación en las ruinas arqueológicas del país.

León rezó en una carpa en el sitio de la antigua ciudad romana, en su teatro, mercado y basílica donde Agustín predicaba.

Acompañado del reverendo, Joseph Farrell plantó un olivo, mientras liberaban a las palomas blancas y el coro argelino inundaba la atmósfera.

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El papa ha citado a ese santo, porque lo considera su inspiración y lo ha hecho protagonista de esta gira, para centrar su mensaje de paz y de convivencia cristiano-musulmana. “El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, la injusticia y las mentiras”, expresó.

Además, comentó que se deben buscar puentes para construir la paz y reconciliación, respeto y consideración hacia todos los pueblos.

Agustín es visto como uno de los más grandes pensadores occidentales del cristianismo, con escritos sobre la verdad, el mal y la creación, aunque solo pasó cinco años en Italia.

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Camerún: “La grandeza de una nación no puede medirse solo con sus recursos naturales"

En su visita a Camerún, el papa instó a los jóvenes el viernes 17 de abril a resistir la tentación de migrar y que mejor trabajen por el bien común en su país y a los ciudadanos a combatir la corrupción.

En la misa con los estudiantes y profesores de la Universidad Católica de África Central, destacó que los problemas del continente son la corrupción que mantiene a los países en pobreza y la fuga de cerebros.

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“La grandeza de una nación no puede medirse únicamente por la abundancia de sus recursos naturales, ni siquiera por la riqueza material de sus instituciones”, dijo.

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Asimismo, mencionó que no cedan a la desconfianza y al desaliento, y remarcó que su pueblo es más rico que la tierra, pues el verdadero tesoro se sostiene en los valores como la fe, familia, hospitalidad y trabajo.

Angola: “No

me interesa en absoluto debatir con Trump", León XIV

León XIV aterrizó en el aeropuerto internacional de Luanda y dio una misa en la mañana ante 200.000 personas.



En el trayecto habló del presidente Donald Trump, señalando que no le “interesa en absoluto” seguir debatiendo con Trump, pero que continuará predicando su mensaje de la paz.

En otro tema, compartió que toda comunidad tiene la obligación de crear y sostener estructuras de solidaridad y ayuda mutua ante las críticas tanto sociales, políticas y económicas. “Todos pueden dar y recibir asistencia según su propia capacidad y necesidades”, manifestó.

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Se espera que León XIV se reúna hoy con el presidente João Lourenço y autoridades gubernamentales para dar su primer discurso. Cabe destacar que Angola arrastra cicatrices de una guerra civil que empezó después de una independencia y estuvo latente durante 27 años, hasta terminar en el año 2002.