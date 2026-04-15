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Dakota Johnson, Netanyahu, Trump, Chuck Norris, Sheinbaum y MrBeast, las personas más influyentes del 2026 en TIME

Este listado no solo reconoce la popularidad, sino también el impacto de quienes contribuyen a moldear las historias que definen cada época

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Por:N+ Univision
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Como cada año, la revista TIME dio a conocer su esperada lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, un compendio que reúne a figuras destacadas en distintos ámbitos que han marcado el rumbo global.

Este listado no solo reconoce la popularidad, sino también el impacto real de quienes, desde sus respectivas áreas, contribuyen a moldear las historias que definen cada época. En N+ Univision te decimos quiénes son los personajes más destacados de este año.

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¿Quiénes conforman la lista?

De acuerdo con el editor en jefe de TIME, Sam Jacobs, la selección de estas 100 personas se basa en las narrativas que dan forma al mundo cada año y en quienes las protagonizan. Algunas de estas figuras son ampliamente conocidas a nivel internacional, mientras que otras destacan principalmente dentro de sus propios campos.

Por lo que, para integrar la lista, se recurre a la colaboración de editores, reporteros y fuentes alrededor del mundo, además de considerar recomendaciones recibidas de manera constante.

La lista fue publicada este miércoles 15 de abril de 2026, y cada una de las semblanzas incluidas está escrita por otras personalidades influyentes, como artistas y líderes políticos, lo que añade una perspectiva adicional sobre la relevancia de cada figura seleccionada.

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Artistas

En la categoría de artistas destacan nombres como el cantante y compositor estadounidense de música country Luke Combs, la cantante y rapera surcoreana Jennie de Blackpink, la actriz Dakota Johnson y el actor Noah Wyle.

Titanes

Dentro de la categoría de titanes aparecen figuras como la actriz Zoe Saldaña, el actor Ben Stiller, el diseñador de moda y empresario Ralph Lauren y el golfista profesional Scottie Scheffler.

Innovadores

En innovadores figuran el piloto británico de Fórmula 1 y campeón mundial de 2025 con McLaren, Lando Norris, la comediante Nikki Glaser y la jugadora de hockey sobre hielo Hilary Knight.

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Íconos

En la categoría de íconos se incluyen personalidades como el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, la cantante y diseñadora Victoria Beckham y la snowboarder Chloe Kim.

Líderes

Por su parte, en líderes destacan el papa León XIV, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, la primera ministra de Japón Sanae Takaichi, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y el primer ministro de Canadá Mark Carney.

Pioneros

Finalmente, en pioneros sobresalen Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II de la NASA, y Jimmy Donaldson, el influencer más famoso del mundo, mejor conocido como MrBeast.

La publicación de TIME de este año reúne perfiles diversos que reflejan la amplitud de áreas en las que se ejerce influencia a nivel global, integrando voces provenientes de la política, el entretenimiento, el deporte y la innovación.

JICM

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