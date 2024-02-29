Putin advierte del "riesgo real" de guerra nuclear por Ucrania

Video Putin dice que enviar tropas a Ucrania podría causar una guerra nuclear: “¿No lo entienden, o qué?”

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió este jueves a las potencias occidentales del riesgo "real" de una guerra nuclear en caso de escalada en el conflicto en Ucrania.

En su discurso sobre el estado de la nación y a dos semanas de unas elecciones a las que va sin competencia, Putin celebró el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las "trágicas consecuencias" si algún país occidental enviaba soldados a Kiev, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, mencionara la semana pasada esta posibilidad.

"Hablaron de la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares occidentales (...) Pero las consecuencias de estas intervenciones serían realmente más trágicas", declaró Putin ante la élite política rusa en el Gostiny Dvor, un palacio de congresos cerca de la plaza Roja de Moscú.

"Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, además de asustar al mundo, es una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización".

“¿No lo comprenden?", dijo alegando que los líderes occidentales están jugando con sus opciones de una mayor implicación en el conflicto, como en una simulación. “Esta gente no ha pasado por ningún gran desafío y ha olvidado lo que significa la guerra".

Putin hizo hincapié en que las fuerzas nucleares rusas están “totalmente preparadas” y añadió que el ejército ha desplegado nuevas y potentes armas, algunas de ellas probadas en los campos de batalla en Ucrania.

Putin, que se explayó durante dos horas y seis minutos, subrayó que los soldados rusos crean "las condiciones absolutamente necesarias para el futuro del país y su desarrollo". "Nosotros somos una gran familia (...). Creo en nuestras victorias y éxitos, creo en el futuro de Rusia", proclamó frente a los principales funcionarios del país.

Putin aseguró que el país no olvidará a los caídos en el marco de lo que sigue llamando operación militar especial, que, según dijo, es apoyada por "la absoluta mayoría" de la población.

Durante su discurso pidió guardar un minuto de silencio en su honor, aunque la última vez que Moscú informa sobre bajas en sus filas fue en septiembre de 2022, cuando las cifró en 5,937.

Rusia advierte de capacidades militares "multiplicadas" en Ucrania

El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera de 2022.

Pero desde entonces, Ucrania fracasó en su contraofensiva del verano y sus fuerzas se encuentran a la defensiva, con escasez de municiones, y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados.

A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka, en el frente oriental, y continúan su ofensiva en este sector.

"Se han multiplicado las capacidades militares de las fuerzas armadas (rusas). Avanzan con paso firme en varias zonas" del frente, se felicitó el jueves Putin, añadiendo que "la absoluta mayoría del pueblo ruso" apoya la campaña militar en Ucrania.

El mandatario también elogió "la flexibilidad y la resistencia" de la economía rusa que, pese a la avalancha de sanciones occidentales, resiste y se ha centrado en la maquinaria de guerra y en el mercado asiático.

El silencio de Putin sobre la muerte de Navalny

En sus discursos sobre el estado de la nación, Putin suele hacer balance del año anterior y fija las orientaciones estratégicas del país.

Como es habitual, el jueves usó esta plataforma para arremeter contra Occidente, presentado como el enemigo depravado de los "valores tradicionales" defendidos oficialmente por el Kremlin.

"Una familia con muchos hijos tiene que ser la norma", lanzó, en un contexto de graves problemas demográficos en el país, acentuados por la invasión a Ucrania y la huida al extranjero de cientos de miles de personas.

Putin también aseguró que la lucha contra la pobreza en Rusia era una de sus prioridades y celebró la reducción del "consumo de alcohol" en el país.

Putin, de 71 años y que se presenta como candidato independiente a los comicios que se celebrarán entre el 15 y el 17 de marzo, confía en el férreo control del sistema político ruso que ha establecido durante sus 24 años en el poder.

Los críticos más destacados que podrían desafiarlo están encarcelados o viven en el extranjero, y la mayoría de los medios de comunicación independientes han sido prohibidos, lo que supone que la reelección de Putin está prácticamente garantizada. En la boleta habrá otros tres candidatos nombrados por partidos aliados del Kremlin con representación parlamentaria.

De hecho, el discurso tuvo lugar en la víspera de los funerales en Moscú de su principal oponente, el militante anticorrupción Alexei Navalny, fallecido el 16 de febrero en prisión en circunstancias poco claras.

Putin, que nunca pronuncia el nombre de Navalny, tampoco comentó en el discurso un deceso que causó conmoción dentro y fuera del país.