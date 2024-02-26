Cambiar Ciudad
Ucrania (pais)

Macron dice que Occidente no descarta el envío de soldados a Ucrania tras aumento en la agresividad de Rusia

En un discurso grabado en video, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los líderes reunidos en París que "se aseguren de que Putin no pueda destruir nuestros logros y no pueda expandir su agresión a otras naciones".

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Rusia desarrolla un arma antisatélite, ¿es una amenaza grave para la seguridad nacional?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este lunes que el envío de soldados de Occidente a Ucrania no está “descartado" en el futuro.

Las declaraciones se produjeron después de que más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, así como otros funcionarios, se reunieron en París para discutir la situación en Ucrania.

PUBLICIDAD

“Hoy día no hay consenso para el envío oficial de soldados al campo de batalla. Pero en términos de dinámica, no se puede descartar nada”, puntualizó el gobernante.

Macron se negó a revelar detalles sobre qué países estaban sopesando la posibilidad de enviar soldados.

Notas Relacionadas

Ucrania pelea con las uñas y Rusia juega al desgaste: dos años de una guerra sin final a la vista

Ucrania pelea con las uñas y Rusia juega al desgaste: dos años de una guerra sin final a la vista

Mundo
6 min

Más sobre Ucrania (pais)

La OTAN denuncia el comportamiento “imprudente de Rusia” tras la violación del espacio aéreo polaco
0:57

La OTAN denuncia el comportamiento “imprudente de Rusia” tras la violación del espacio aéreo polaco

Mundo
Rusia ataca por primera vez un edificio del gobierno de Ucrania: su mayor bombardeo aéreo
0:58

Rusia ataca por primera vez un edificio del gobierno de Ucrania: su mayor bombardeo aéreo

Mundo
Zelensky acepta reunirse con Putin "sin condiciones": ¿qué reclama Rusia sobre Crimea y por qué?
6 mins

Zelensky acepta reunirse con Putin "sin condiciones": ¿qué reclama Rusia sobre Crimea y por qué?

Mundo
Del traje de Zelensky a una posible reunión con Putin: las claves del encuentro de Trump con líderes europeos sobre Ucrania
8 mins

Del traje de Zelensky a una posible reunión con Putin: las claves del encuentro de Trump con líderes europeos sobre Ucrania

Mundo
Qué dice la carta que le envió Melania Trump a Vladimir Putin
2 mins

Qué dice la carta que le envió Melania Trump a Vladimir Putin

Mundo
La fascinante historia de cuando Alaska era de Rusia y cómo el Kremlin perdió sus colonias en América
6 mins

La fascinante historia de cuando Alaska era de Rusia y cómo el Kremlin perdió sus colonias en América

Mundo
Cómo Alaska pasó de manos de Rusia a EEUU por solo $7 millones (y el simbolismo de que Trump y Putin la elijan para hablar de Ucrania)
7 mins

Cómo Alaska pasó de manos de Rusia a EEUU por solo $7 millones (y el simbolismo de que Trump y Putin la elijan para hablar de Ucrania)

Mundo
El riesgo de dejar a Zelensky fuera de la cumbre entre Putin y Trump para negociar la paz entre Rusia y Ucrania
5 mins

El riesgo de dejar a Zelensky fuera de la cumbre entre Putin y Trump para negociar la paz entre Rusia y Ucrania

Mundo
Ucrania rechaza la anunciada cumbre entre Putin y Trump (a la que no fue invitada)
4 mins

Ucrania rechaza la anunciada cumbre entre Putin y Trump (a la que no fue invitada)

Mundo
En un minuto: El FBI investiga como un acto de terrorismo el ataque en Colorado
1:15

En un minuto: El FBI investiga como un acto de terrorismo el ataque en Colorado

Mundo


"Estamos convencidos de que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa", afirmó Macron.

El presidente francés consideró que, frente al incremento de la agresividad rusa, tanto en suelo ucraniano como contra el resto de los aliados europeos, "no se puede esperar" a dar una respuesta y asumió una "ambigüedad medida" sobre el envío de tropas.

Fue el presidente eslovaco, el populista Robert Fico, quien puso esta medida encima de la mesa y, aunque no recibió el respaldo mayoritario, se convirtió en la gran novedad del encuentro, porque, como resumió Macron, " hay que hacer todo lo posible para que Rusia no gane esta guerra".

Notas Relacionadas

La batalla por las municiones y las armas: el frente secreto en el que también se decide la cruenta guerra entre Rusia y Ucrania

La batalla por las municiones y las armas: el frente secreto en el que también se decide la cruenta guerra entre Rusia y Ucrania

Mundo
10 min


El presidente francés señaló que en el encuentro se coincidió sobre profundizar en otras dos medidas, una sobre la entrega a Ucrania de misiles de medio y largo alcance y otra relativa a la emisión común de deuda de la Unión Europa para financiar ese esfuerzo de guerra, similar a la que se lanzó tras la pandemia de Covid 19.

“Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar la guerra”, añadió.

En un discurso grabado en vídeo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los líderes reunidos en París que "se aseguren de que Putin no pueda destruir nuestros logros y no pueda expandir su agresión a otras naciones".

Notas Relacionadas

Por qué el poderoso ejército ruso no logró doblegar a Ucrania en un año desde el inicio de la guerra

Por qué el poderoso ejército ruso no logró doblegar a Ucrania en un año desde el inicio de la guerra

Mundo
10 min


Estados Unidos estuvo representado en la reunión de París por su máximo diplomático para Europa, James O'Brien, y el Reino Unido por el ministro de asuntos exteriores, David Cameron.

PUBLICIDAD

Los países europeos temen que EEUU reduzca su apoyo, ya que la ayuda a Kyiv se tambalea en el Congreso. También les preocupa que el expresidente estadounidense Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y cambie el rumbo de la política estadounidense hacia el continente.

La conferencia de París se celebra después de que Francia, Alemania y el Reino Unido firmaran recientemente acuerdos bilaterales de diez años con Ucrania para enviar una fuerte señal de apoyo a largo plazo mientras Kiev trabaja para apuntalar el apoyo occidental.

Mira también:

Video Soldados hispanohablantes: una alternativa del Ejército de Ucrania para seguir reponiendo sus filas
Relacionados:
Ucrania (pais)GuerraFrancia (país)Estados Unidos de AméricaapoyoAyuda económicamisilesCongresoCongreso de Estados UnidosJoe BidenDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD