Macron dice que Occidente no descarta el envío de soldados a Ucrania tras aumento en la agresividad de Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este lunes que el envío de soldados de Occidente a Ucrania no está “descartado" en el futuro.

Las declaraciones se produjeron después de que más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, así como otros funcionarios, se reunieron en París para discutir la situación en Ucrania.

“Hoy día no hay consenso para el envío oficial de soldados al campo de batalla. Pero en términos de dinámica, no se puede descartar nada”, puntualizó el gobernante.

Macron se negó a revelar detalles sobre qué países estaban sopesando la posibilidad de enviar soldados.



"Estamos convencidos de que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa", afirmó Macron.

El presidente francés consideró que, frente al incremento de la agresividad rusa, tanto en suelo ucraniano como contra el resto de los aliados europeos, "no se puede esperar" a dar una respuesta y asumió una "ambigüedad medida" sobre el envío de tropas.

Fue el presidente eslovaco, el populista Robert Fico, quien puso esta medida encima de la mesa y, aunque no recibió el respaldo mayoritario, se convirtió en la gran novedad del encuentro, porque, como resumió Macron, " hay que hacer todo lo posible para que Rusia no gane esta guerra".



El presidente francés señaló que en el encuentro se coincidió sobre profundizar en otras dos medidas, una sobre la entrega a Ucrania de misiles de medio y largo alcance y otra relativa a la emisión común de deuda de la Unión Europa para financiar ese esfuerzo de guerra, similar a la que se lanzó tras la pandemia de Covid 19.

“Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar la guerra”, añadió.

En un discurso grabado en vídeo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los líderes reunidos en París que "se aseguren de que Putin no pueda destruir nuestros logros y no pueda expandir su agresión a otras naciones".



Estados Unidos estuvo representado en la reunión de París por su máximo diplomático para Europa, James O'Brien, y el Reino Unido por el ministro de asuntos exteriores, David Cameron.

Los países europeos temen que EEUU reduzca su apoyo, ya que la ayuda a Kyiv se tambalea en el Congreso. También les preocupa que el expresidente estadounidense Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y cambie el rumbo de la política estadounidense hacia el continente.

La conferencia de París se celebra después de que Francia, Alemania y el Reino Unido firmaran recientemente acuerdos bilaterales de diez años con Ucrania para enviar una fuerte señal de apoyo a largo plazo mientras Kiev trabaja para apuntalar el apoyo occidental.

