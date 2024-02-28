El funeral de Navalny tendrá lugar el viernes en Moscú, a poco más de 12 millas del Kremlin

Video Los incidentes a los que sobrevivió Alexey Navalny antes de morir en una cárcel rusa

El funeral del disidente ruso Alexei Navalny, fallecido hace una semana de forma repentina en una remota cárcel en Rusia, fue programado para el próximo viernes 1 de marzo en una iglesia al sur de Moscú, según allegados.

"El funeral de Alexei se celebrará en una iglesia... en Maryino el 1 de marzo a las 14:00. Venid con antelación", dijo su equipo en una publicación en las redes sociales este miércoles. La iglesia está a unas 12.4 millas de las murallas del Kremlin.

El equipo de Navalny había dicho el martes que a las agencias funerarias rusas se les había prohibido colaborar con la familia y los allegados del disidente para realizar su funeral.

"Estamos buscando un lugar para celebrar la despedida de Alexey. Nos hemos puesto en contacto con varias agencias funerarias públicas y privadas", dijo el martes la secretaria de prensa de Navalny, Kira Yarmysh. “En un lugar nos dijeron directamente que las empresas funerarias tenían prohibido trabajar con nosotros", agregó.

El funeral de quien se conoció como 'el enemigo número 1 de Putin' podría atraer a muchos simpatizantes del disidente, que a pesar de la represión de las autoridades, que han arrestado a cientos de los que se han acercado a los puntos improvisados en diferentes ciudades para rendir homenaje al disidente.

Navalny, de 47 años, murió de forma aparentemente repentina el pasado 16 de febrero en una prisión de Siberia. Llevaba más de tres años encarcelado. Su muerte ha provocado la indignación y condena de Occidente. El presidente de EEUU, Joe Biden, responsabilizó a Putin de su muerte, una acusación que sostiene el equipo del disidente, incluida su viuda.

