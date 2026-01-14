Noticias

Países llaman a sus ciudadanos a abandonar Irán ante recrudecimiento de represión contra manifestantes

Las alertas de viaje se dan en medio de la oleada de protestas, cuya represión ha dejado miles de muertos

Varios países han emitido este miércoles 14 de enero de 2026 advertencias de viaje urgentes y han llamado a sus ciudadanos a abandonar Irán de inmediato.

Las advertencias de viaje se dan en medio de la oleada de protestas, cuya represión ha dejado miles de muertos, que han sumido a la República Islámica en una profunda crisis social.

¿Qué países pidieron a sus ciudadanos salir de Irán?

Entre las naciones que han emitido los avisos de viaje se encuentran:

  • Estados Unidos
  • Italia
  • Polonia
  • Canadá
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Australia
  • India
  • Nueva Zelanda
  • Japón
  • Taiwán
  • China
  • España

"La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes", señaló el gobierno español.

Trump afirma que asesinatos en Irán "se han detenido"

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los asesinatos de manifestantes en Irán se han detenido.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el líder republicano dijo que una fuente fidedigna le informó que los asesinatos han cesado y que no hay planes de ejecuciones en la República Islámica.

Lo vamos a averiguar. Estoy seguro de que, si ocurre, todos nos sentiremos muy molestos, incluidos ustedes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Relacionados:
