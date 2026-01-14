Noticias Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS Los usuarios afectados dijeron que sus celulares entraron en modo "SOS", una función de seguridad para emergencias

Los clientes de Verizon experimentaron este miércoles 14 de enero una interrupción en el servicio de telefonía móvil, lo que impedía que pudieran realizar llamadas o enviar mensajes en todo Estados Unidos.

En redes sociales, los usuarios afectados dijeron que sus celulares entraron en modo "SOS", una función de seguridad para emergencias que permite pedir ayuda rápidamente cuando no hay red, o se quedaron sin señal.

¿Qué dijo Verizon sobre las fallas?

La operadora con sede en Nueva York reconoció un problema que afecta los servicios inalámbricos de voz y datos y, si bien no especificó la causa, dijo que sus equipos de ingeniería están trabajando para resolverlo.

De acuerdo con el portal de reportes de fallas Downdetector, los informes alcanzaron un máximo de más de 175 mil a las 12:30 horas.

Entendemos el impacto que esto tiene en su día a día y mantenemos nuestro compromiso de resolverlo lo antes posible Verizon

Verizon engineering teams are continuing to address today's service interruptions. Our teams remain fully deployed and are focused on the issue. We understand the impact this has on your day and remain committed to resolving this as quickly as possible. — Verizon News (@VerizonNews) January 14, 2026

Falla afecta llamadas al 911

Ciudades como Nueva York advirtieron que la interrupción puede afectar las llamadas al 911, instando a los residentes a usar teléfonos fijos u otros operadores si es posible.

Usuarios de otras compañías reportaban problemas para comunicarse con clientes de Verizon debido al mismo problema.

"Debido a la interrupción del servicio informada por Verizon, es posible que nuestros clientes no puedan comunicarse con alguien con servicio de Verizon en este momento", dijo al respecto la compañía T-Mobile.