Noticias

Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS

Los usuarios afectados dijeron que sus celulares entraron en modo "SOS", una función de seguridad para emergencias

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video AT&T fue víctima por meses de delincuentes cibernéticos: esto es lo que debes saber

Los clientes de Verizon experimentaron este miércoles 14 de enero una interrupción en el servicio de telefonía móvil, lo que impedía que pudieran realizar llamadas o enviar mensajes en todo Estados Unidos.

En redes sociales, los usuarios afectados dijeron que sus celulares entraron en modo "SOS", una función de seguridad para emergencias que permite pedir ayuda rápidamente cuando no hay red, o se quedaron sin señal.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Verizon sobre las fallas?

La operadora con sede en Nueva York reconoció un problema que afecta los servicios inalámbricos de voz y datos y, si bien no especificó la causa, dijo que sus equipos de ingeniería están trabajando para resolverlo.

Más sobre Noticias

Ciudades Santuario afectadas en Estados Unidos por medida de Trump a partir de febrero 2026
1 mins

Ciudades Santuario afectadas en Estados Unidos por medida de Trump a partir de febrero 2026

Estados Unidos
Grúa cae sobre tren de pasajeros y deja decenas de muertos y más de 60 heridos
1 mins

Grúa cae sobre tren de pasajeros y deja decenas de muertos y más de 60 heridos

Estados Unidos
¿Cuál es el chocolate que FDA pide no consumir? Alerta por contaminación con salmonela
2 mins

¿Cuál es el chocolate que FDA pide no consumir? Alerta por contaminación con salmonela

Estados Unidos
Trump revela motivo del interés por Groenlandia: “La OTAN debería liderar camino para que la consigamos”
2 mins

Trump revela motivo del interés por Groenlandia: “La OTAN debería liderar camino para que la consigamos”

Estados Unidos
Muere Claudette Colvin, activista que se negó a darle su asiento en un autobús a una mujer blanca
1 mins

Muere Claudette Colvin, activista que se negó a darle su asiento en un autobús a una mujer blanca

Estados Unidos
Cancelarán estatus de protección temporal para inmigrantes: ¿A quiénes afecta?
1 mins

Cancelarán estatus de protección temporal para inmigrantes: ¿A quiénes afecta?

Estados Unidos
Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert?
1 mins

Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert?

Estados Unidos
Nuevas organizaciones terroristas: Ramas de la Hermandad Musulmana, en la mira del Gobierno
1 mins

Nuevas organizaciones terroristas: Ramas de la Hermandad Musulmana, en la mira del Gobierno

Estados Unidos
“No Teman”: Trump manda mensaje a Minnesota y cuestiona protestas contra ICE
2 mins

“No Teman”: Trump manda mensaje a Minnesota y cuestiona protestas contra ICE

Estados Unidos
La ONU pide investigación independiente por muerte de Renee Nicole Good: Este es su argumento
2 mins

La ONU pide investigación independiente por muerte de Renee Nicole Good: Este es su argumento

Estados Unidos

De acuerdo con el portal de reportes de fallas Downdetector, los informes alcanzaron un máximo de más de 175 mil a las 12:30 horas.

Entendemos el impacto que esto tiene en su día a día y mantenemos nuestro compromiso de resolverlo lo antes posible
Verizon

Falla afecta llamadas al 911

Ciudades como Nueva York advirtieron que la interrupción puede afectar las llamadas al 911, instando a los residentes a usar teléfonos fijos u otros operadores si es posible.

Usuarios de otras compañías reportaban problemas para comunicarse con clientes de Verizon debido al mismo problema.

"Debido a la interrupción del servicio informada por Verizon, es posible que nuestros clientes no puedan comunicarse con alguien con servicio de Verizon en este momento", dijo al respecto la compañía T-Mobile.

Notas Relacionadas

Dinamarca y EE UU acuerdan abordar "discrepancias" sobre futuro de Groenlandia

Dinamarca y EE UU acuerdan abordar "discrepancias" sobre futuro de Groenlandia

Política
2 min
Relacionados:
NoticiasConsumidoresEstados UnidosProductos y Servicios

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX