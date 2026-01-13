Irán ¿Cuántos muertos van en Irán hoy? Activistas reportan esta cifra de fallecidos en protestas Protestas en Irán Hoy: ¿Cuántos muertos van en los enfrentamientos contra el gobierno?

Video ¿Qué está pasando en Irán? Estas son las claves para entender las protestas

Las protestas antigubernamentales que sacuden Irán desde días recientes han desatado una crisis humanitaria cuyas dimensiones exactas permanecen en disputa. Diversas organizaciones internacionales han emitido cifras que varían considerablemente sobre el número de víctimas fatales, mientras el gobierno iraní mantiene restricciones severas sobre las comunicaciones y el acceso a internet.

La organización Human Rights Activists News Agency reportó este martes un saldo de al menos 2,003 personas fallecidas. Según esta fuente, 1,847 eran manifestantes y 135 personas vinculadas al gobierno. Esta organización ha demostrado precisión en episodios previos de disturbios en el país persa.

PUBLICIDAD

Por su parte, la cadena CBS informó que entre 12,000 y posiblemente hasta 20,000 personas habrían perdido la vida en las manifestaciones. Esta cifra representa la estimación más alta entre las fuentes consultadas.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, denunció este martes al menos 734 muertes por la represión a las protestas. La organización advirtió que el número real debe ser significativamente mayor. De acuerdo con este reporte, el saldo incluye nueve jóvenes menores de 18 años, además de miles de heridos.

Los números que publicamos están basados en información recibida de menos de la mitad del país Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights



La televisión estatal iraní reconoció un elevado número de víctimas fatales. El canal citó a Ahmad Mousavi, director de la Fundación de Mártires, quien atribuyó las muertes a "grupos armados y terroristas". El medio gubernamental se refirió a las víctimas como " mártires presentados a Dios".

Esta es la posición de países europeos

Gobiernos europeos han convocado a embajadores iraníes para expresar su rechazo a la represión. Alemania, Francia, Finlandia y los Países Bajos llevaron a cabo este tipo de reuniones diplomáticas durante el martes. El Reino Unido anunció planes para imponer sanciones completas contra Irán en sectores de finanzas, energía y transporte.

La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra funcionarios iraníes responsables de la represión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó como "horroroso" el creciente número de víctimas y condenó el uso excesivo de la fuerza.

PUBLICIDAD

El alto representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas, señaló en Berlín que no está claro si el gobierno iraní caerá, aunque advirtió que estos regímenes suelen ser muy resilientes. El canciller alemán Friedrich Merz expresó su creencia de que el gobierno iraní atraviesa sus "últimos días y semanas".

Estados Unidos canceló encuentros con funcionarios iraníes. El presidente Donald Trump escribió en su plataforma Truth Social un mensaje dirigido a los manifestantes iraníes donde canceló todas las reuniones con oficiales de ese país "hasta que el asesinato sin sentido de manifestantes se detenga".

"La ayuda está en camino", escribió Trump en su mensaje, sin ofrecer detalles sobre qué tipo de asistencia contempla su administración.

La Organización de las Naciones Unidas llamó al cese inmediato de la violencia. El alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, rechazó el etiquetado de manifestantes como "terroristas" para justificar la violencia contra ellos. Türk también expresó preocupación por declaraciones de funcionarios judiciales iraníes sobre el posible uso de la pena de muerte contra manifestantes mediante procedimientos expeditos.

Restricciones a comunicaciones y posición de Rusia

Las autoridades iraníes cortaron el acceso a internet y las llamadas internacionales el jueves pasado, cuando las protestas se intensificaron. El martes se registró una flexibilización parcial: los teléfonos móviles en Irán pudieron realizar llamadas al extranjero, aunque personas fuera del país no lograron comunicarse con números iraníes. Los servicios de mensajes de texto permanecieron suspendidos y el acceso a internet desde Irán se mantuvo limitado a sitios web gubernamentales.

PUBLICIDAD

Rusia criticó las amenazas estadounidenses de realizar ataques contra Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó estas amenazas como "categóricamente inaceptables" y advirtió sobre posibles "consecuencias desastrosas" para la seguridad global. El gobierno ruso atribuyó las protestas a problemas socioeconómicos derivados de sanciones occidentales.

Video Protestas en Irán estallaron tras colapso del rial y alza histórica de inflación social

Irán respondió a las restricciones europeas anunciadas un día antes por el Parlamento Europeo. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que su país reciprocará cualquier restricción impuesta. Araghchi criticó la prohibición europea a diplomáticos iraníes tras "unos pocos días de disturbios violentos", mientras el Parlamento Europeo no ha tomado acciones contra Israel por la guerra en Gaza que ha causado más de 71,400 muertes palestinas en más de dos años.

Francia anunció que ha "reconfigurado" su embajada en Teherán. Personal no esencial del recinto diplomático abandonó Irán entre domingo y lunes, aunque el embajador permaneció en el sitio y la embajada continúa funcionando.

El ejército israelí declaró que se mantiene en alerta debido a las protestas en Irán, pero no ha modificado las directrices para civiles. Israel atacó el programa nuclear iraní durante el verano, lo que resultó en una guerra de 12 días con casi 1,200 iraníes y casi 30 israelíes fallecidos.