Noticias Trump llama “perdedor” al esquiador Hunter Hess y cuestiona su lugar en el equipo de EEUU en Juegos Olímpicos de Invierno El esquiador estadounidense Hunter Hess criticó las polìticas migratorias impuestas por Trump

El presidente Donald Trump llamó “ perdedor” al esquiador estadounidense Hunter Hess, de 27 años, y cuestionó su lugar en el equipo que representa al país durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Sus declaraciones se produjeron después de que el atleta afirmara que portar la bandera estadounidense no significaba que representara todo lo que está ocurriendo en su país, en medio del debate y las protestas en contra de las políticas migratorias.

Trump arremete contra Hunter Hess en redes sociales

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense calificó a Hunter Hess como “un auténtico perdedor” por asegurar que no se siente representante de su país durante las competencias olímpicas.

Trump sostuvo que, bajo esa postura, el esquiador no debería haber intentado formar parte del equipo nacional. El presidente también lamentó la presencia de Hess en la delegación que compite en Italia y expresó que resulta difícil apoyar a un atleta con ese posicionamiento público.

“ El esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo, y es una pena que esté en él. Es muy difícil animar a alguien así. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!”, escribió Trump en su red social.

Declaraciones del esquiador que enfurecieron a Trump

Los comentarios de Trump surgieron luego de que, en medio de protestas en Milán por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), tras la muerte de dos personas a manos de agentes en Minneapolis, Hunter Hess se pronunciara sobre la situación política en su país.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, al ser cuestionado sobre lo que significaba para él vestir el uniforme del equipo estadounidense y portar la bandera nacional, el esquiador reconoció que experimentaba sentimientos encontrados.

“Es un poco difícil. Obviamente, están pasando muchas cosas que no me gustan, y creo que a mucha gente tampoco. El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que está pasando en Estados Unidos”, afirmó Hess.

