"Mi amigo": Trump elogia al presidente de Honduras tras conversaciones en EEUU

El encuentro se produce pocos días después de la toma de posesión de Asfura como presidente de Honduras, tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2025; durante la campaña, Trump respaldó abiertamente al empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa, consolidando una alianza política que ahora se refleja en su acercamiento bilateral

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
Video Discurso toma posesión Nasry Asfura: Buena relación con EEUU y gobierno de austeridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homólogo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, tras una reunión celebrada en el resort Mar-a-Lago, en Florida, el sábado 7 de febrero.

El encuentro se produce pocos días después de la toma de posesión de Asfura como presidente de Honduras, tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2025; durante la campaña, Trump respaldó abiertamente al empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa, consolidando una alianza política que ahora se refleja en su acercamiento bilateral.

De acuerdo con la agencia Agence France-Presse (AFP), el mandatario estadounidense había advertido previamente que podría suspender la ayuda al país centroamericano si su aliado político era derrotado en las urnas.

Respaldo político entre Trump y Asfura

En su plataforma Truth Social, Trump destacó la importancia de la reunión y subrayó la cercanía política entre ambos gobiernos. Señaló que, tras brindarle su apoyo durante la campaña, Asfura logró la victoria electoral y remarcó que comparten valores alineados con su visión de “America First”.

El mandatario estadounidense también resaltó la cooperación bilateral en materia de seguridad y la intención de fortalecer la relación estratégica entre Washington y Tegucigalpa en distintos ámbitos.

La Casa Blanca difundió en la red social X, antes Twitter, una imagen de ambos presidentes tras el encuentro. En la publicación, Trump amplió su mensaje al destacar la colaboración con Honduras para combatir cárteles y narcotráfico, así como el trabajo conjunto en temas migratorios.

Además, señaló que conversaron sobre inversión, comercio y oportunidades económicas para ambas naciones. Trump describió a Asfura como un líder enfocado en el bienestar, la educación y la prosperidad del pueblo hondureño, y expresó su intención de recibirlo nuevamente en Estados Unidos.

Próximos pasos entre Honduras y EEUU

Por su parte, Asfura calificó la reunión como “productiva” y aseguró que ambos gobiernos acordaron impulsar la inversión y el comercio bilateral. También afirmó que Honduras busca consolidarse como un socio estratégico confiable de Estados Unidos en la región.

La Presidencia hondureña difundió imágenes del encuentro, mientras el nuevo mandatario avanza en su agenda internacional y evalúa posibles cambios en la política exterior del país.

JICM

Video Honduras inicia un nuevo capítulo hoy: Nasry Asfura asume oficialmente la presidencia
