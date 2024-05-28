Se rompe el muelle flotante construido por EEUU para entrar ayuda humanitaria a Gaza

Video ¿Qué ha pasado con el muelle que EEUU prometió construir para llevar ayuda humanitaria a Gaza?

Un muelle provisional construido por Estados Unidos que se utiliza para entregar ayuda humanitaria a Gaza resultó dañado por el mar embravecido, lo que ocasionó que se suspendieran temporalmente sus operaciones.

El muelle será reparado, pero no estaba claro cuánto tiempo llevará.

El fuerte oleaje del fin de semana también ocasionó que cuatro buques del Ejército estadounidense que apoyaban las labores del muelle encallaran por el mar agitad, dejando a dos de ellos varados, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

"Los barcos se liberaron de sus amarres y dos barcos están ahora anclados en la playa cerca del muelle. El tercer y cuarto barcos están varados en la costa de Israel, cerca de Ashkelon", explicó el comando en un comunicado.

Las autoridades militares estadounidenses advirtieron que se están realizando esfuerzos para recuperar los buques con la ayuda de la Armada israelí.

El muelle flotante de EEUU recientemente iniciaba sus labores

EEUU anunció el 16 de mayo el comienzo de las operaciones del muelle flotante para crear un corredor humanitario marítimo hacia Gaza, que empezó a funcionar la semana pasada.

El proyecto consta de dos partes: una plataforma flotante al que se amarran los barcos cargados con ayuda y un muelle, llamado Trident, por donde transitan los camiones que llevan los suministros a tierra.

El muelle funcionaba a pleno rendimiento hasta el sábado, cuando el fuerte oleaje impactó cuatro de los barcos del ejército que se utilizaban para transportar la ayuda humanitaria desde los buques comerciales hasta el muelle, que estaba anclado en la playa, donde corre una larga calzada para que los camiones llevaran esa ayuda hasta la orilla.

El fuerte oleaje representa un riesgo para las operaciones en el muelle flotante

Fuentes de la administración del presidente Joe Biden ya advertían que las condiciones marítimas dificultarían las labores del muelle.

Los funcionarios dijeron la semana pasada a la prensa que para principios de septiembre las condiciones marítimas podrían forzar el desmantelamiento del muelle flotante, debido a que las condiciones del mar empeoran.

No está claro qué pasará con el muelle y la plataforma tras el incidente de este sábado. CENTCOM dijo que publicará detalles más adelante.

La ayuda humanitaria que entra a Gaza no es suficiente

La semana pasada las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargadas principalmente de distribuir la ayuda humanitaria en tierra habían tenido que suspender las entregas después de varios altercados en el muelle. Dijeron que reiniciarían las labores hasta que las dificultades logísticas y de seguridad del personal implicado se resolvieran.

El ejército estadounidense trabajó con la ONU y funcionarios israelíes para seleccionar rutas alternativas más seguras para los camiones, según informó el Pentágono el viernes pasado.

Tanto EEUU como la ONU han insistido en que la ayuda humanitaria que entra a Gaza no es suficiente para los miles de afectados por la guerra entre Israel y Hamas que se ha prolongado por más de siete meses.

A su máxima capacidad, el muelle traería alimentos suficientes para 500,000 habitantes de Gaza. Los funcionarios estadounidenses insistieron en la necesidad de abrir pasos terrestres para los 1.8 millones restantes.

Estados Unidos también ha planeado seguir proporcionando alimentos por vía aérea, que tampoco pueden satisfacer todas las necesidades.

