EEUU construirá un puerto en Gaza para llevar ayuda humanitaria desde el Mediterráneo

El presidente Joe Biden anunciará este jueves en su discurso sobre el Estado de la Unión que las fuerzas armadas de EEUU dirigirán una misión para la construcción de un puerto en Gaza con el fin de llevar más ayuda humanitaria al territorio por mar.

"Esta noche, en el discurso, el presidente anunciará que ordenará a las fuerzas estadounidenses que dirijan una misión de emergencia para establecer un puerto en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, que pueda recibir grandes barcos que transporten alimentos, agua, medicinas y refugios temporales", dijo la Casa Blanca.

El puerto temporal aumentará la cantidad de asistencia humanitaria a los palestinos en "cientos de camiones adicionales" por día, agregaron funcionarios citados por varios medios.

¿Cómo se llevará a cabo la construcción del puerto?

Estados Unidos ya había considerado la "posibilidad de un corredor marítimo" para entregar grandes cantidades de ayuda al territorio palestino cuando anunció la ayuda desde el aire.

Según se informa, el proyecto tardará "varias semanas" en ejecutarse. Los envíos iniciales llegarán a través de Chipre y la seguridad se coordinará con Israel.

Los funcionarios estadounidenses subrayaron que las tropas de EEUU no se desplegarán en Gaza.

"Se prevé que sea una operación que no requerirá tropas sobre el terreno" puesto que “las fuerzas necesarias para llevar a cabo la misión ya están en la región”.

Se tratará de una operación coordinada con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con organizaciones no gubernamentales (ONG) que se encargan de distribuir asistencia dentro de Gaza. El Departamento de Defensa “pronto” podrá revelar más detalles, dijeron los funcionarios.

La ayuda que llega a Gaza cada vez es menos

La cantidad de ayuda que llega a Gaza por tierra a través de camiones ha caído en picada durante cinco meses de guerra, y los gazatíes se enfrentan a una grave escasez de alimentos, agua y medicinas.

En su mensaje de este jueves los funcionarios resaltaron que EEUU ha sido “el mayor proveedor de ayuda” en Gaza, porque ha sido “una prioridad” responder a la crisis humanitaria y que, hasta ahora, el país ha proporcionado más de $180 millones en ayuda desde el 7 de octubre.

También recordaron que el gobierno de Biden sigue trabajando para aumentar la cantidad de ayuda que fluye a través de los pasos fronterizos existentes en Rafah y Kerem Shalom, a la vez que ha negociado con los israelíes un nuevo cruce en el norte de Gaza que podría abrirse la próxima semana.

¿Prosperarán las negociaciones para el alto al fuego?

Tras 152 días de guerra, gran parte de Gaza está en ruinas y crece la presión internacional para que Israel y Hamas lleguen a un acuerdo que detenga los combates y libere a los rehenes israelíes que siguen en manos de Hamas.

Los planes de la construcción del puerto se anunciaron después de que Hamas dijera que las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza y la liberación de más rehenes israelíes se reanudarán la próxima semana, lo que reduce las esperanzas de que los mediadores puedan negociar una tregua antes del comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán.

La guerra entre Hamas e Israel iniciada por un ataque del grupo extremista el pasado 7 de octubre causando más de 1,000 muertos, desencadenó una respuesta israelí que hasta ahora ha dejado más de 30,000 muertos, según el grupo palestino, la mayoría mujeres y niños.

