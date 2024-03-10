Cómo EEUU planifica levantar un muelle flotante para la ayuda que se necesita con urgencia en Gaza

Video El paracaídas no se abrió: varias personas mueren en Gaza al caerles paquetes de ayuda humanitaria

Incluso antes de que el presidente Joe Biden anunciara en su discurso del Estado de la Unión los planes para proporcionar ayuda a Gaza por mar, la Brigada de Transporte del Ejército 7 y otras unidades estaban trabajando intensamente para evaluar la nueva orden: construir un muelle flotante frente a la costa de Gaza para proporcionar alimentos y otras asistencias desesperadamente necesarias para los civiles del enclave palestino.

Se trata de una operación compleja que involucra hasta 1,000 tropas estadounidenses, y no ocurrirá de la noche a la mañana. La ayuda es necesaria porque Israel ha restringido drásticamente las rutas terrestres hacia Gaza, reduciendo el flujo de ayuda a un mínimo.

PUBLICIDAD

El general de la Fuerza Aérea Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo a los periodistas que llevará semanas que todo esto se materialice. Algunos funcionarios dicen que tomará alrededor de dos meses. Y más allá de los desafíos logísticos, la operación dependerá de la cooperación de Israel, lo cual no está asegurado.

Diversos funcionarios han criticado los planes, diciendo que entregar ayuda en camión es, con diferencia, la forma más eficiente de ayudar a los habitantes de Gaza. Pero Israel se ha negado a abrir nuevos puntos de cruce en el norte de Gaza.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de la operación:

¿Por qué construir un muelle flotante?

En los cinco meses transcurridos desde que los militantes de Hamas atacaron Israel el 7 de octubre, matando a unas 1,200 personas y tomando a otras 250 como rehenes, el Ejército de Israel ha azotado el territorio, matando a más de 31,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El resultado de la guerra entre Israel y Hamas es una devastadora catástrofe humanitaria.

La ONU dice que prácticamente todos los 2.3 millones de habitantes de Gaza están luchando por encontrar alimentos, y más de medio millón se enfrentan actualmente a la hambruna. Muchas personas se han visto obligadas a comer forraje para animales para sobrevivir.

Obtener alimentos, suministros médicos y otro tipo de ayuda ha sido difícil, si no imposible en ocasiones, debido a las hostilidades en curso y a los problemas para coordinar con el Ejército israelí, que ha bloqueado rutas y ralentizado las entregas debido a las inspecciones.

PUBLICIDAD

Los camiones que transportan ayuda humanitaria tienen que circular desde el cruce de Rafah con Egipto o desde el cruce de Kerem Shalom con Israel, ambos en el extremo sur de Gaza, a través de la zona de conflicto para llegar a las zonas en gran medida aisladas y devastadas del norte.

Ha sido frustrante para la administración Biden ya que sus esfuerzos por aumentar la ayuda a Gaza se han visto obstaculizados por los obstáculos planteados por Israel, su aliado cercano.

La semana pasada, Estados Unidos comenzó a lanzar ayuda aérea a Gaza. Pero eso solo puede proporcionar una cantidad limitada de ayuda y puede que no llegue a quienes la necesitan.

Video ¿Qué pasa cuando la ayuda humanitaria cae del cielo? El caos y la desesperación por conseguir una caja de alimentos en Gaza



En su discurso del jueves, Biden ordenó al Ejército que construyera un muelle temporal en la costa de Gaza "que pueda recibir grandes barcos que transporten alimentos, agua, medicinas y refugios temporales".

Biden dijo que el muelle “permitirá un aumento masivo en la cantidad de asistencia humanitaria que llega a Gaza todos los días”.

Armado como Legos

Según funcionarios de defensa, la Séptima Brigada de Transporte con sede en la Base Conjunta Langley-Eustis en Virginia ya está comenzando a reunir equipos y embarcaciones de Logística Conjunta sobre la Costa (JLOTS).

Es como un enorme sistema LEGO: un conjunto de piezas de acero de 12 metros (40 pies) de largo que se pueden unir para formar un muelle y una calzada. La calzada tendría hasta 1,800 pies (casi 550 metros) de largo y dos carriles de ancho.

Y en los próximos días, las tropas estadounidenses comenzarán a cargar el equipo en un gran buque del Comando de Transporte Marítimo Militar. El equipo incluirá piezas de acero y remolcadores más pequeños que pueden ayudar a colocar las cosas en su lugar.

PUBLICIDAD

No es probable que esa carga comience hasta la próxima semana y, una vez terminada, el barco cruzará el Océano Atlántico con miembros de la Séptima Brigada de Transporte a bordo. En la misión también participarán otras unidades militares de Estados Unidos y del extranjero.

Ryder dijo que l as tropas construirán un muelle en alta mar donde los barcos grandes podrán descargar alimentos y suministros. Luego, embarcaciones militares más pequeñas transportarán esa ayuda desde el muelle flotante hasta la calzada temporal que se hundirá en la costa.

Biden dijo el jueves que no habrá fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Gaza para la misión, en la que probablemente participarán otros aliados, contratistas y agencias de ayuda.

¿Qué tan costoso será?

La construcción del muelle flotante será costosa. Los funcionarios estadounidenses dicen que el proyecto podría tardar hasta 60 días en completarse y que los habitantes de Gaza necesitan más ayuda ahora.

Dos diplomáticos occidentales informados sobre el proyecto dijeron que les habían informado que el costo total podría ser de decenas de millones de dólares en seis meses, aunque no estaba claro si se trataba solo del puerto en si o incluía también el costo de los envíos de suministros previstos.

Varios países, incluidos Gran Bretaña y los Emiratos Árabes Unidos, han anunciado que respaldarán el proyecto, aunque no han dicho con cuánto contribuirán.

¿Cuáles son los retos?

Gaza no tiene un puerto que funcione y sus aguas costeras son demasiado poco profundas para la mayoría de los buques, en particular las grandes barcazas que serían necesarias para transportar la carga necesaria para cientos de miles de palestinos hambrientos.

PUBLICIDAD

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo el viernes que los funcionarios esperaban probar el proceso en los próximos días durante lo que describió como un proyecto piloto. Pero no quedó claro de inmediato cómo o dónde los buques descargarían su carga o cómo se distribuiría en medio de los bombardeos israelíes y los ataques a los camiones de ayuda mientras el hambre crece en el enclave.

Otra pregunta clave será qué está dispuesto a hacer Israel para apoyar el esfuerzo de entrega de ayuda.

Los lanzamientos desde el aire de ayuda de Estados Unidos han sido una solución inusual por parte de la administración Biden, que durante meses ha pedido a Israel que aumente la entrega de ayuda a Gaza y proporcione acceso y protección a los camiones que transportan las mercancías.

Según Biden, el gobierno israelí mantendrá la seguridad en el muelle y lo protegerá de cualquier ataque de Hamas. Y también puede ser necesario controlar las multitudes, en caso de que los residentes intenten asaltar el muelle para conseguir los alimentos que tanto necesitan.

Si bien los funcionarios dijeron que probablemente no necesiten seguridad en la ruta marítima a Israel, sí será necesario que los aliados y barcos privados entreguen la ayuda a lo largo del corredor marítimo.

Tampoco está claro quién descargará la ayuda en el muelle y la trasladará a la costa.

¿Qué están haciendo los grupos de ayuda de otras naciones?

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ofreció hace meses el uso del puerto de su país en Larnaca para una posible ruta marítima para la entrega de ayuda a Gaza, un viaje de 230 millas.

PUBLICIDAD

Chipre invitó a las autoridades de Israel, Estados Unidos y otros países europeos a unirse a los agentes chipriotas para examinar todos los envíos para que Hamas no pudiera utilizar nada contra Israel. La oferta despertó un gran interés por parte de estadounidenses, europeos y otros, y siguió una planificación ampliada.

La Comisión Europea dijo el viernes que un barco que transportaba ayuda humanitaria se estaba preparando para salir de Chipre y dirigirse a Gaza.

El buque del grupo humanitario español Open Arms realizará en los próximos días un viaje piloto para probar el corredor marítimo. El barco ha estado esperando en Larnaca permiso para entregar ayuda alimentaria de World Central Kitchen, una organización benéfica estadounidense fundada por el famoso chef José Andrés.

El embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba, dijo a la AP que el momento exacto del envío piloto por mar dependía de las condiciones, pero dijo que el domingo parecía favorable. Los Emiratos Árabes Unidos financiaron la operación y trabajaron directamente con los israelíes para preparar el envío sin problemas, dijo.

World Central Kitchen preparó el barco en Chipre con 200 toneladas de arroz, harina y proteínas que pronto estarán listas para partir hacia Gaza, y 500 toneladas adicionales de ayuda están en Chipre y listas para seguir, dijo la portavoz Chloe Mata Crane en un comunicado.

Mira también: