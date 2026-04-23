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Juicio contra Duterte avanza: acusan al expresidente filipino por crímenes de lesa humanidad

La decisión fue recibida con alivio por familiares de las víctimas, quienes ven en el proceso una oportunidad de reconocimiento y reparación; a pesar de los intentos de la defensa por frenar el caso, el juicio sigue su curso

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Por:N+ Univision
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Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 23 de abril de 2026

La Corte Penal Internacional dio un paso decisivo este jueves 23 de abril de 2026 al avalar las acusaciones por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte. La resolución, tomada por tres jueces, sostiene que hay evidencia suficiente para considerar que tuvo responsabilidad en numerosos homicidios ligados a su estrategia contra el narcotráfico, tanto en su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia, de 2016 a 2022.

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Aunque Duterte niega los señalamientos, el tribunal considera que impulsó una política orientada a eliminar a presuntos delincuentes, ejecutada por policías y grupos armados. La fiscalía argumenta que algunos de los involucrados actuaban motivados por recompensas o bajo amenaza.

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Miles de muertes en su guerra antidrogas

El número de víctimas sigue siendo motivo de debate, pues las autoridades filipinas reconocen miles de muertes, mientras organizaciones independientes elevan la cifra considerablemente. Para Human Rights Watch, el avance del caso marca un precedente importante en materia de justicia internacional.

La decisión fue recibida con alivio por familiares de las víctimas, quienes ven en el proceso una oportunidad de reconocimiento y reparación. A pesar de los intentos de la defensa por frenar el caso , el juicio sigue su curso, aunque todavía no tiene fecha definida.

Video EEUU incauta el Majestic X, un buque petrolero vinculado a Irán
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