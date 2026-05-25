Africa Sin recursos ni vacunas y con hospitales atacados: así enfrenta el Congo la nueva crisis de ébola Personal sanitario y organizaciones humanitarias denunciaron escasez de mascarillas, medicamentos, pruebas diagnósticas, combustible y motocicletas utilizadas para rastrear contagios en comunidades remotas

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La República Democrática del Congo tiene décadas de experiencia enfrentando brotes de ébola, pero especialistas y organismos internacionales advierten que el actual sistema sanitario no tiene la capacidad operativa ni financiera suficiente para contener rápidamente la epidemia sin apoyo internacional masivo.

El brote, causado por la cepa Bundibugyo —para la cual no existe vacuna aprobada ni tratamiento específico—, fue declarado emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 16 de mayo de 2026.

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Sin embargo, la respuesta médica enfrenta severas limitaciones. Personal sanitario y organizaciones humanitarias denunciaron escasez de mascarillas, medicamentos, pruebas diagnósticas, combustible y motocicletas utilizadas para rastrear contagios en comunidades remotas.

Médicos y enfermeros consultados por The Wall Street Journal señalaron que muchos hospitales generales están atendiendo pacientes con ébola en salas improvisadas o no especializadas, mientras otros centros rechazan enfermos por saturación.

La situación se agravó por los recortes internacionales a programas de ayuda humanitaria y salud pública. Organizaciones de asistencia aseguran que la reducción de fondos debilitó sistemas de vigilancia epidemiológica, programas comunitarios y redes de detección temprana justo antes del brote actual.

Además, la ONU reconoció que apenas ha recibido alrededor del 34% de los recursos solicitados para el plan humanitario del Congo en 2026, lo que limita la capacidad de respuesta frente a la epidemia.

La OMS y organizaciones como Médicos Sin Fronteras han enviado toneladas de suministros y equipos de emergencia, pero los propios organismos admiten que los recursos siguen siendo insuficientes frente al avance del virus.

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Ataques a hospitales complican la respuesta sanitaria

La crisis del ébola en el este del Congo también enfrenta un problema social y de seguridad que dificulta el control de contagios: ataques contra centros médicos, rechazo comunitario y violencia armada en regiones afectadas.

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Associated Press reportó que hombres armados irrumpieron recientemente en el Hospital General de Mongbwalu para exigir la entrega de cuerpos de familiares fallecidos, en medio del enojo por las restricciones sanitarias aplicadas a funerales y entierros. El ataque obligó a evacuar pacientes y personal médico.

La agencia también documentó que instalaciones de tratamiento de ébola han sido atacadas en varias ocasiones durante la última semana, mientras persiste la desinformación y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias.

Además, un centro de tratamiento fue incendiado en Rwampara tras disputas relacionadas con protocolos de entierro, una situación que refleja el choque entre las medidas sanitarias y prácticas funerarias tradicionales que implican contacto físico con los cuerpos.

El este del Congo además vive desde hace años un contexto de violencia armada por la presencia de grupos rebeldes y milicias, lo que dificulta el acceso de brigadas médicas a comunidades rurales y desplaza constantemente a miles de personas.

Expertos han advertido que los conflictos armados incrementan significativamente el riesgo de propagación del ébola.

Analistas y organismos internacionales coinciden en que la combinación de pobreza, conflicto, desinformación y falta de financiamiento ha convertido esta emergencia en una de las crisis sanitarias más complejas que enfrenta actualmente África central.