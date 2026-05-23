Ebola República Democrática del Congo supera las 200 muertes por ébola La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa como una emergencia internacional



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Las autoridades de la República Democrática del Congo actualizaron el sábado por la noche (local) la cifra de fallecidos por el brote de ébola a 204, horas después de que la Cruz Roja informara de la muerte de tres voluntarios en el país y de que Uganda confirmara tres nuevos casos de ébola.

Según un comunicado del Ministerio de Salud, se han registrado 204 muertes en tres provincias de este extenso país del centro de África, de un total de 867 casos sospechosos. El último recuento de la Organización Mundial de la Salud, del viernes, situaba el número de muertes en 177 de 750 casos sospechosos.

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La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa como una emergencia internacional.

El sábado, la agencia de salud de la Unión Africana advirtió que más países del continente corrían el riesgo de verse afectados por el virus del Ébola, además de la República Democrática del Congo y Uganda.

"Tenemos 10 países en riesgo", dijo Jean Kaseya, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), y enumeró a Angola, Burundi, la República Centroafricana, la República del Congo, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Zambia.

Kaseya señaló que la "alta movilidad y la inseguridad" en la región estaban contribuyendo a la propagación de la enfermedad.

Los nuevos casos confirmados en Uganda el sábado elevan a cinco el total de casos confirmados en este país del este de África desde que se detectó allí y en la República Democrática del Congo el 15 de mayo. Una persona ha fallecido en Uganda.

El ministerio de Salud identificó a los nuevos pacientes como un conductor ugandés, un trabajador sanitario ugandés y una mujer de la República Democrática del Congo. Todos se encuentran con vida.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales. Puede causar hemorragias graves y fallo orgánico.

La epidemia actual se concentra en el este de la República Democrática del Congo, una zona devastada por el conflicto, donde se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda, antes de propagarse a Kivu del Sur.

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Primeras víctimas conocidas

La Cruz Roja informó el sábado que tres voluntarios congoleños habían fallecido en Ituri tras haber contraído, al parecer, el ébola en esa zona.

Los tres "estaban llevando a cabo tareas de gestión de cadáveres el 27 de marzo como parte de una misión humanitaria no relacionada con el ébola", señaló la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

"En el momento de la intervención, la comunidad no tenía conocimiento del brote de la enfermedad por el virus del Ébola... Se encuentran entre las primeras víctimas conocidas".

El Ébola ha matado a más de 15,000 personas en África en el último medio siglo.

El viernes, la OMS elevó el riesgo de ébola en la República Democrática del Congo a su nivel más alto: "muy alto". Afirmó que el riesgo en África Central era "alto", pero que el riesgo global seguía siendo "bajo".

El brote, que según sospechan los expertos llevaba circulando de forma inadvertida desde hacía algún tiempo, está causado por la cepa menos común de Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

El jueves, Uganda suspendió el transporte público hacia la RDC tras confirmar sus dos primeros casos —un infectado y un fallecido— relacionados con ciudadanos congoleños que cruzaron la frontera.

Se informó que el conductor, cuya infección se confirmó el sábado, había estado al volante del vehículo en el que uno de los ciudadanos congoleños enfermos había viajado a Uganda.

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El trabajador de la salud se expuso al virus al atender a ese paciente congoleño.

El tercer caso fue el de una mujer congoleña que había visitado Uganda y dio positivo por ébola tras regresar a la República Democrática del Congo.

"Un problema de todos"

El este de la República Democrática del Congo lleva tres décadas asolado por un conflicto en el que participan numerosos grupos armados.

Los servicios estatales en las zonas rurales de Ituri han estado prácticamente ausentes durante décadas.

Kivu del Sur está controlado por el grupo armado M23, respaldado por Ruanda, que nunca ha tenido que gestionar una epidemia como la del ébola.

"Este es un problema de todos", declaró el ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, en una conferencia de prensa en Addis Abeba junto a Kaseya.

Afirmó que el gobierno de Kinshasa necesitaba tener "control total" del territorio de la República Democrática del Congo para detener la propagación del virus.

En medio de la grave situación sanitaria, residentes enfurecidos de una localidad situada en el epicentro del brote de ébola en el este del Congo atacaron e incendiaron una tienda de campaña que formaba parte de un centro de salud donde se atiende a personas infectadas por el virus, según informó el sábado el personal del centro. Se trata del segundo ataque de este tipo en la región en una semana.