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El papa León XIV pide “desarmar la IA” y advierte que “quien la controle impondrá su visión moral”

La carta encíclica del pontífice advierte que la inteligencia artificial ya influye en decisiones clave como el empleo, el acceso al crédito y la reputación, por lo que urge establecer controles, marcos legales y vigilancia independiente; subraya que estas tecnologías pueden ampliar desigualdades o favorecer la justicia, y plantea la necesidad de garantizar que se mantengan al servicio de las personas y no de intereses de poder

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El papa León XIV lanzó una advertencia sin precedentes sobre el avance de la inteligencia artificial ( IA) en su primera carta encíclica “Magnífica Humanitas”, en la que pide “desarmar” esta tecnología para evitar que llegue a dominar a la humanidad. El documento, presentado con la presencia del propio pontífice -un hecho inédito según el Vaticano-, marca una postura firme de la Iglesia frente a los riesgos éticos, sociales y políticos de la IA.

En la carta titulada “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, el papa plantea una reflexión central: “¿qué estamos construyendo?”, al comparar el desarrollo tecnológico actual con dos imágenes bíblicas: la torre de Babel, símbolo de dominio y deshumanización, y la reconstrucción de Jerusalén, como obra colectiva y responsable.

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La IA no es neutral, según el pontífice

Advierte que la inteligencia artificial “ ya es parte de nuestra vida cotidiana” y que la decisión sobre su rumbo no pertenece al futuro, sino al presente. León XIV subraya que “en la era de la inteligencia artificial tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos”, alertando que la dignidad humana “corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización”.

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En ese sentido, insiste en que ninguna máquina podrá sustituir “esa magnífica humanidad en su esplendor”; el pontífice también desmonta la idea de neutralidad tecnológica: “Las innovaciones tecnológicas no son neutrales; pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión”. Por ello, plantea una pregunta clave para evaluar la IA: si realmente contribuye “a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad”.

El poder detrás de los algoritmos

Uno de los puntos más contundentes de la encíclica advierte sobre el poder detrás de los algoritmos: “quien controla la IA impondrá su propia visión moral, que se convertirá en la infraestructura invisible de los sistemas”. Además, alerta que decisiones críticas -como empleo, crédito o reputación- podrían quedar en manos de sistemas incapaces de comprender “la compasión, la misericordia, el perdón”.

El papa pide “prudencia, controles rigurosos” e incluso “una ralentización en la adopción de la IA”, dejando claro que esto “no significa estar en contra del progreso, sino ejercitar un cuidado responsable hacia la familia humana”.

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La propuesta central del documento es clara: “Desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar”. Para León XIV, no basta con regularla: es necesario evitar que se convierta en una herramienta de dominio.

Finalmente, advierte sobre la influencia de las plataformas digitales en la sociedad y concluye que uno de los mayores desafíos actuales es “transformar el conocimiento compartido en bien común, no en herramienta de dominio”.

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