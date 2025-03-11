Arrestan al expresidente filipino Rodrigo Duterte por orden de la Corte Penal Internacional en caso de crímenes de lesa humanidad

Video “Tú eliges, la vacuna o haré que te encarcelen”: presidente de Filipinas amenaza a quienes no se vacunen

El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado este martes (hora local) por la policía en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con un caso de crímenes de lesa humanidad presentado en su contra.

Según informó el gobierno filipino, Duterte fue detenido tras llegar de Hong Kong. La CPI ha estado investigando los asesinatos masivos ocurridos durante la letal campaña del exmandatario contra las drogas ilegales.

Temprano por la mañana, Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI", señaló un comunicado presidencial. "Actualmente, [Rodrigo Duterte] está bajo custodia de los autoridades", agrega la publicación.

El exgobernante de 79 años enfrenta un cargo de la CPI de "crimen contra la humanidad por asesinato" por la política antidrogas que, según grupos de derechos humanos, cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.

El comunicado de Manila agrega que "el expresidente y su grupo están con buena salud y están siendo evaluados por médicos del gobierno".

La investigación de la CPI contra Rodrigo Duterte

La CPI lanzó una investigación sobre los asesinatos relacionados con las drogas durante el gobierno de Duterte desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún era alcalde de la ciudad sureña de Davao, hasta el 16 de marzo de 2019, ante la posibilidad de que sean delitos de lesa humanidad.

Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, una medida que activistas por los derechos humanos consideran tenía el objetivo de permitirle no rendir cuentas por los asesinatos.

El gobierno de Duterte intentó suspender la investigación del tribunal global a finales de 2021, argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, y alegando que la CPI —un tribunal de última instancia— no tenía jurisdicción.

En julio de 2023, jueces de apelaciones de la CPI dictaminaron que la investigación podía reanudarse y rechazaron las objeciones del gobierno de Duterte. La corte, con sede en La Haya, puede intervenir cuando los países no están dispuestos o son incapaces de procesar a los sospechosos de los crímenes internacionales más atroces, incluidos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El actual presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., quien sucedió a Duterte en 2022 y se enfrascó en una amarga disputa política con él, ha decidido no reincorporarse al tribunal global.

Sin embargo, el gobierno de Marcos declaró que cooperaría si la CPI le solicita a la Interpol que detenga a Duterte a través de una notificación roja, una solicitud para que las agencias policiales en todo el mundo localicen y arresten temporalmente a un sospechoso de un delito.

Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política. Actualmente está postulado para volver a ser alcalde de su bastión de Davao en los comicios de mayo.

Con información de AP y AFP.

