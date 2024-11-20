Cambiar Ciudad
Vivienda asequible

El pequeño pueblo que vende casas por un dólar a los estadounidenses que quieran dejar el país tras la victoria de Trump

El alcalde afirma que la página web del ayuntamiento ha recibido 38,000 solicitudes de información sobre viviendas, la mayoría procedentes de Estados Unidos, a los que va dirigida principalmente la oferta de casas por un euro.

Por:
Univision
Video Esta es la casa más barata del mundo: ¿en dónde queda y cuánto cuesta?

Muy pocas cosas se pueden comprar con un dólar en Estados Unidos, pero en Italia da para que adquieran una casa los que buscan escapar de un segundo mandato del presidente electo Donald Trump.

Se trata de un proyecto de las autoridades italianas para repoblar una villa situada en la campiña de Cerdeña.

PUBLICIDAD

A través de una página web el gobierno de un antiguo pueblo ha puesto en marcha recientemente la iniciativa “Live in Ollolai” (Vive en Ollolai), que ofrece viviendas que van desde un euro (que cotiza por debajo del dólar este martes) hasta los 100,000 euros para los estadounidenses que estén “preocupados por la política mundial” y “deseosos de abrazar un estilo de vida más equilibrado”, dice el sitio web.

“Por supuesto, no podemos mencionar específicamente el nombre de un presidente de EEUU que acaba de ser elegido, pero todos sabemos que es aquel del que muchos estadounidenses quieren huir ahora y abandonar el país”, dijo el alcalde de Ollolai, Francesco Columbo a CNN.

Más sobre Italia

Muere a los 91 años el diseñador italiano Giorgio Armani
6 mins

Muere a los 91 años el diseñador italiano Giorgio Armani

Mundo
Un hombre muere tras ser succionado por la turbina de un avión a punto de despegar
2 mins

Un hombre muere tras ser succionado por la turbina de un avión a punto de despegar

Mundo
¿El yate hundido en Sicilia guardaba cajas con información altamente sensible?
2 mins

¿El yate hundido en Sicilia guardaba cajas con información altamente sensible?

Mundo
Recuperan un quinto cadáver del interior del superyate hundido en Sicilia
3 mins

Recuperan un quinto cadáver del interior del superyate hundido en Sicilia

Mundo
Sacan cuatro cuerpos de restos del superyate naufragado en Sicilia, uno sigue atrapado
6 mins

Sacan cuatro cuerpos de restos del superyate naufragado en Sicilia, uno sigue atrapado

Mundo
Qué causó el hundimiento del yate Bayesian en Sicilia que dejó al menos un muerto y seis desaparecidos
6 mins

Qué causó el hundimiento del yate Bayesian en Sicilia que dejó al menos un muerto y seis desaparecidos

Mundo
Al menos un muerto y seis desaparecidos en el naufragio de un velero en Sicilia tras atravesar una tromba marina
3 mins

Al menos un muerto y seis desaparecidos en el naufragio de un velero en Sicilia tras atravesar una tromba marina

Mundo
La condena en Italia por la turista que simuló tener sexo con una estatua de Baco, el dios romano del vino y el placer
3 mins

La condena en Italia por la turista que simuló tener sexo con una estatua de Baco, el dios romano del vino y el placer

Mundo
La inédita decisión del G7 de prestar a Ucrania $50.000 millones de los activos rusos congelados en EEUU y Europa tras la guerra
5 mins

La inédita decisión del G7 de prestar a Ucrania $50.000 millones de los activos rusos congelados en EEUU y Europa tras la guerra

Mundo

“Hemos creado específicamente este sitio web ahora para satisfacer las necesidades de reubicación de los estadounidenses tras las elecciones”, agregó.

El proyecto de las autoridades italianas se suma a otras ofertas de empresas que han visto en el triunfo de Trump un negocio dirigido a aquellos que no están satisfechos con los resultados de las elecciones presidenciales. Como la empresa de cruceros Villa Vie Residences que lanzó a principios de este mes cuatro paquetes de viajes, hasta por cuatro años, para aquellos que quieran dejar el país mientras Trump cumple su segundo mandato.

Italia busca atraer a más estadounidenses a vivir a sus pueblos abandonados

Este no es el primer proyecto en el que las autoridades italianas ofrecen precios accesibles a los estadounidenses para que se muden a su territorio. Años atrás han ofrecido ofertas similares o facilidades para que los estadounidenses trabajen desde allá con precios accesibles en las rentas a cambio de que contribuyan con su conocimiento y experiencia al pueblo.

PUBLICIDAD

El alcalde afirma que la página web del ayuntamiento ha recibido 38,000 solicitudes de información sobre viviendas, la mayoría procedentes de Estados Unidos, a los que va dirigida principalmente la oferta.

“Queremos y nos centraremos sobre todo en los estadounidenses”, afirma. “Por supuesto, no podemos prohibir a la gente de otros países que presente su solicitud, pero los estadounidenses tendrán un procedimiento acelerado. Apostamos por ellos para que nos ayuden a reactivar el pueblo, son nuestra carta ganadora”, dijo Columbu a CNN.

Además de repoblar la zona, las autoridades italianas buscan que los nuevos compradores restauren las viviendas que adquieran, para así mejorar la estética de la ciudad.

De acuerdo con el alcalde, el pueblo ha creado un equipo especial para guiar a los compradores interesados en cada paso del proceso, desde la organización de visitas privadas a las viviendas disponibles hasta la búsqueda de contratistas y constructores y la gestión de los trámites necesarios.

“Ollolai ya ha acogido a muchos compradores que han transformado estas viviendas únicas. Aunque ya se han vendido y renovado varias casas de un euro seguimos ofreciendo una selección de propiedades de ese precio, así como otras que requieren una renovación mínima, todas a precios asequibles”, dice el sitio web.

Pero anuncian que las imágenes de las casas y los detalles para la adquisición de las viviendas se publicaran próximamente en la página web.

Mira también:

Video ¿Cuánto dinero costaría la deportación masiva de indocumentados que propone Trump?
Relacionados:
Vivienda asequibleViviendaCrisis de viviendaEstados Unidos de AméricaDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD