La empresa de cruceros que ofrece un viaje de hasta cuatro años para escapar de la presidencia de Trump

Una empresa de cruceros propone una solución para los estadounidenses que esperan -y tienen los recursos- para abandonar el país con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Villa Vie Residences lanzó a principios de este mes cuatro paquetes de viajes, hasta por cuatro años, para aquellos que quieran dejar el país mientras Trump cumple su segundo mandato.

Eso sí, el ‘Tour La Vie’ costará unos 40,000 dólares al año por persona.

Los diferentes paquetes a elegir son: ‘Escapar de la realidad’, por un año a bordo del crucero, o ‘Elecciones de medio mandato’, durante dos años.

También está el paquete ‘En todas partes, menos en casa’ que dura tres años y ‘Saltar hacia adelante’, que dura los cuatro años de gobierno de Trump.

¿Cuál será el recorrido del crucero de cuatro años para escapar de Trump?

A bordo del ‘Odyssey’, que puede albergar hasta 600 residentes, los vacacionistas visitarán más de 425 puertos en 140 países.

Como parte de su recorrido, “el Villa Vie Odyssey pasará un mes en el Caribe antes de embarcarse en un viaje de cuatro meses por Sudamérica”, dice el comunicado de la empresa.



Además, el crucero visitará 13 maravillas del mundo, más de 100 islas tropicales, los fiordos chilenos, hará una travesía por la Antártida y un viaje de ocho días por el Amazonas, dice el comunicado.

El director general de Villa Vie, Mikael Petterson, dijo que la empresa elaboró el programa de viajes antes de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales, pero podrían ser una buena opción para aquellos que no están contentos con los resultados.

“Creemos que tenemos un producto perfecto para los que dijeron que se irían del país si X, Y, o Z ganaba las elecciones”, dijo Petterson en un comunicado enviado al noticiario WFLA de Fort Lauderdale.

