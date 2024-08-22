Cambiar Ciudad
Naufragios

Recuperan un quinto cadáver del interior del superyate hundido en Sicilia

La búsqueda y recuperación se ve dificultada por la profundidad a la que está el velero, (más de 160 pies) y la posición en la que quedó, pero también por la limitada autonomía de los submarinistas, que desde el miércoles cuentan con el apoyo de un robot subacuático.

Por:
Univision y Agencias
Video Perdió a su bebé en el mar pero logró salvarlo: la historia de una superviviente del naufragio en Sicilia

Las autoridades italianas recuperaron en la mañana de este jueves un quinto cadáver del interior del Bayesian, el velero hundido el lunes frente a las costas de Sicilia, con lo que los esfuerzos pasaron a concentrarse en encontrar al último de los seis desaparecidos en el naufragio.

El quinto cadáver extraído por los buzos de los bomberos ya había sido localizado en la tarde del miércoles dentro de los restos de la embarcación.

PUBLICIDAD

El Bayesian, un yate de 184 pies de eslora con bandera británica, se hundió durante una tormenta a primera hora del lunes, cuando estaba fondeado a aproximadamente a una milla de la costa con 22 personas en su interior, 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación.

Funcionarios de Protección Civil creen que la embarcación fue impactada por un tornado sobre el agua, o manga de agua, y se hundió rápidamente. La Fiscalía de Termini-Imerese abrió una investigación para esclarecer el desastre y ha interrogado durante más de dos horas en un hotel de la zona al capitán del velero, James Catfield, neozelandés de 51 años que estuvo entre los sobrevivientes.

La búsqueda y recuperación se ve dificultada por la profundidad a la que está (más de 160 pies) y la posición en la que quedó, pero también por la limitada autonomía de los submarinistas que desde el miércoles cuentan con el apoyo de un robot subacuático.

Más sobre Naufragios

Al menos 18 muertos y más de 20 desaparecidos al naufragar bote turístico en Vietnam
1 mins

Al menos 18 muertos y más de 20 desaparecidos al naufragar bote turístico en Vietnam

Mundo
Reportan 17 desaparecidos tras el naufragio de un barco con turistas de varios países en el mar Rojo
2 mins

Reportan 17 desaparecidos tras el naufragio de un barco con turistas de varios países en el mar Rojo

Mundo
¿El yate hundido en Sicilia guardaba cajas con información altamente sensible?
2 mins

¿El yate hundido en Sicilia guardaba cajas con información altamente sensible?

Mundo
Sacan cuatro cuerpos de restos del superyate naufragado en Sicilia, uno sigue atrapado
6 mins

Sacan cuatro cuerpos de restos del superyate naufragado en Sicilia, uno sigue atrapado

Mundo
Un barco romano lleno de ánforas para transportar vino: el increíble naufragio hallado cerca de Roma
0:50

Un barco romano lleno de ánforas para transportar vino: el increíble naufragio hallado cerca de Roma

Mundo
El impresionante barco que se hundió hace 2,000 años y fue hallado en las costas de Italia
1 mins

El impresionante barco que se hundió hace 2,000 años y fue hallado en las costas de Italia

Mundo
Este joven estaba "aterrado" de ir en el Titán, pero quería estar con su papá el Día del Padre y murió en la implosión
3 mins

Este joven estaba "aterrado" de ir en el Titán, pero quería estar con su papá el Día del Padre y murió en la implosión

Mundo
Yate de una de las familias más ricas de México participó en el rescate de migrantes en Grecia
3 mins

Yate de una de las familias más ricas de México participó en el rescate de migrantes en Grecia

Mundo
Al menos 78 migrantes mueren al hundirse un barco pesquero frente a la costas de Grecia
2 mins

Al menos 78 migrantes mueren al hundirse un barco pesquero frente a la costas de Grecia

Mundo
Con champán aún por abrir: primera recreación 3D revela detalles del Titanic en el fondo del Atlántico
2:00

Con champán aún por abrir: primera recreación 3D revela detalles del Titanic en el fondo del Atlántico

Mundo

Las víctimas son el magnate británico de la informática Mike Lynch y su hija de 18 años, Hannah; el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y su esposa Judy, y el abogado del empresario, Chris Morvillo y su mujer, Neda. Un reporte de este jueves del medio británico Sky News indicaba que entre los cinco cuerpos recuperados se encuentra el del magnate Lynch.

La complicada operación de recuperación

Los buzos de la guardia costera italiana y del cuerpo de bomberos retomaron este jueves la larga búsqueda submarina en condiciones peligrosas.

En total, unos 27 buzos estaban haciendo rotaciones, incluidos cuatro que ayudaron con la recuperación del desastre del Costa Concordia de 2012 frente a la Toscana. En un comunicado, los equipos de bomberos describieron el naufragio de Porticello como un "pequeño Concordia" y se refirieron por primera vez el miércoles a la operación como una "recuperación".

Notas Relacionadas

Qué causó el hundimiento del yate Bayesian en Sicilia que dejó al menos un muerto y seis desaparecidos

Qué causó el hundimiento del yate Bayesian en Sicilia que dejó al menos un muerto y seis desaparecidos

Mundo
6 min


El tiempo de inmersión limitado fue diseñado en parte para evitar la enfermedad por descompresión, también conocida como 'bends', que puede ocurrir cuando los buzos permanecen bajo el agua durante largos períodos y ascienden demasiado rápido, lo que permite que el gas nitrógeno disuelto en la sangre forme burbujas.

PUBLICIDAD

"Cuanto más tiempo permanezcas, más lento debe ser tu ascenso", dijo Simon Rogerson, editor de la revista SCUBA. Dijo que el tiempo de respuesta tan ajustado sugiere que los responsables de la operación estaban tratando de limitar los riesgos y el tiempo de recuperación después de cada inmersión.

"Parece que están operando básicamente sin descompresión o con una descompresión muy ajustada, o que están siendo extremadamente conservadores", dijo.

Además, los buzos estaban trabajando en espacios muy estrechos, con escombros flotando a su alrededor, visibilidad limitada y tanques de aire a sus espaldas.

" Estamos tratando de avanzar en espacios reducidos, pero cualquier cosa nos frena", dijo Luca Cari, portavoz del servicio de rescate de bomberos. "Un panel eléctrico podría retrasarnos cinco horas. Estas no son condiciones normales. Estamos al límite de lo posible".

"No es una cuestión de entrar en la cabina para inspeccionarla", agregó. "Han llegado al nivel de las cabinas, pero no se trata simplemente de abrir la puerta".

Con información de EFE y AP.

Vea también:

Video “Volvimos a nacer”: estos marineros enfrentaron la furia del huracán Otis e increíblemente se salvaron
Relacionados:
NaufragiosAguaBomberos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD