Qué causó el hundimiento del yate Bayesian en Sicilia que dejó al menos un muerto y seis desaparecidos

Video Perdió a su bebé en el mar pero logró salvarlo: la historia de una superviviente del naufragio en Sicilia

Las autoridades italianas continúan con la búsqueda de seis personas desaparecidas tras el hundimiento de un lujoso yate en Sicilia este lunes que dejó además un muerto y varios heridos durante el naufragio.

Los bomberos italianos dijeron este martes que las seis personas que se cree que permanecen dentro de la embarcación se considerarán desaparecidos hasta que sean localizados entre los restos del naufragio.

PUBLICIDAD

Además de la búsqueda de los pasajeros, las autoridades aún intentan explicar qué factores influyeron para que el yate se hundiera. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué fenómeno meteorológico pudo haber causado el hundimiento del ‘Bayesian’?

Las autoridades italianas de protección civil creen que una tormenta repentina y feroz que azotó la costa de Sicilia en las primeras horas del lunes provocó una tromba de agua, una especie de minitornado, que un experto describió como “algo sin precedentes” en el lugar exacto donde estaba amarrado el Bayesian.

La lujosa embarcación estaba amarrada frente a Porticello, al Este de Palermo, cuando violentos vientos y lluvias azotaron repentinamente la costa. El hundimiento se produjo a las 05:00 hora local (03:00 GMT).

"No lo vimos venir", señaló escuetamente a la prensa italiana el capitán del barco, James Catfield, tras ser rescatado.

Karsten Borner, capitán de otro yate amarrado en las inmediaciones, dijo que vio el ‘Bayesian’ durante la tormenta, pero que cuando pasó el mal tiempo había desaparecido y solo vio una bengala roja iluminando el cielo nocturno, informaron ANSA y el diario Giornale di Sicilia.

“Primero vino el viento, luego el agua... definitivamente fue un tornado”, dijo a AFP Giovanni Lococco, un pescador local.

¿Qué es una tromba de agua?

Las trombas de agua son tornados que se forman sobre el agua y pueden producirse cuando una tormenta se desplaza por aguas cálidas.

PUBLICIDAD

Según el Servicio Oceánico Nacional de EEUU, hay dos tipos de trombas de agua: las de buen tiempo y las tornádicas.

Las trombas de agua tornádicas “tienen las mismas características que un tornado terrestre. Están asociadas a fuertes tormentas eléctricas y suelen ir acompañadas de vientos y marejadas fuertes, granizo de gran tamaño y frecuentes relámpagos peligrosos”, dice el servicio en su sitio web.

Aunque los científicos no han atribuido el fenómeno concreto al cambio climático, las temperaturas medias mensuales de la superficie llevan meses alcanzando máximos históricos. El aire más caliente puede retener más humedad, lo que aumenta la probabilidad de tormentas más fuertes.

Sicilia ha sufrido un intenso calor este verano, y el grupo de expertos en cambio climático de las Naciones Unidas señala que el Mediterráneo es especialmente vulnerable al cambio climático, con tasas de calentamiento aproximadamente un 20% superiores a la media mundial.

Otros factores que pudieron provocar el hundimiento del yate en Sicilia

De acuerdo con la cadena británica BBC News, además de la tromba otros factores pudieron contribuir al hundimiento de la embarcación. Uno de ellos pudo ser la entrada de agua por escotillas y puertas que se habían dejado abiertas debido al clima cálido de la costa italiana.

Las temperaturas son tórridas en gran parte de Italia y hasta 14 ciudades están en alerta roja por el calor que este mes ha alcanzado temperaturas de hasta 104ºF, de acuerdo con el Centro Meteorológico Italiano.

PUBLICIDAD

Sam Jefferson, editor de la revista Sailing Today, cree debido al calor que se registró ese día, 91ºF de acuerdo con AccuWeather, esto pudo haber provocado que los ocupantes del Bayesian dejaran las puertas abiertas para que corriera el aire mientras dormían.

“Yo diría que el barco fue golpeado muy fuerte por el viento, quedó inmovilizado sobre un costado”, afirma Jefferson.

En declaraciones a la prensa italiana este martes, el doctor Domenico Cipolla dijo que una de las sobrevivientes del naufragio le dijo que ella y su bebé estaban durmiendo en el camarote y de repente se encontraron sumergidos en el agua cuando la embarcación volcó.

Las autoridades italianas creen que la mayor parte de los pasajeros estaba durmiendo a la hora del naufragio, por lo que es ahí donde se ha concentrado la búsqueda de los desaparecidos.

¿Se rompió el mástil del ‘Bayesian’?

El Reino Unido envió el lunes una delegación de investigadores a la isla italiana de Sicilia para realizar una "evaluación preliminar" tras el hundimiento del yate 'Bayasian', que portaba bandera británica.

El equipo, formado por cuatro investigadores, llevará a cabo las pesquisas sobre el hundimiento del yate 'Bayasian', que, según algunos testigos, al ser azotado por una tromba tornadica en la zona se rompió el mástil principal, lo que provocó el desequilibrio de la embarcación, que volcó y se hundió.

Borner, capitán de otro yate anclado en las inmediaciones en el momento de la tormenta dijo que vio cómo el mástil del Bayesian “se doblaba y luego se partía”, según el diario italiano Corriere della Sera.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Matthew Schanck, presidente del Consejo de Búsqueda y Salvamento Marítimos, explicó que es difícil saber si el mástil se rompió o no.

“Creo, y esto es pura especulación, la evidencia que estamos recibiendo de los buzos es que el yate está básicamente intacto, tumbado sobre su costado”, dijo a la BBC.

¿Quiénes son los seis pasajeros desaparecidos del ‘Bayesian’?

Los seis desaparecidos son el magnate informático Mike Lynch y su hija Hannah, de 18 años; el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y su esposa Anne Elizabeth Judith Bloomer; el abogado de Lynch, Chris Morvillo y su esposa Nada.

La única víctima mortal confirmada es un miembro de la tripulación, el cocinero francés Ricardo Tomas.

¿Por qué ha sido tan difícil buscar a los desaparecidos dentro del yate ‘Bayesian’?

Las autoridades de rescate dijeron que los restos del naufragio descansaban a una profundidad de 163 pies a media milla de la costa del pintoresco pueblo pesquero de Porticello.

La profundidad en la que se encuentran los restos y la posición en la que quedaron tras el naufragio complican la búsqueda.

Buzos entrenados para trabajar en espacios reducidos fueron trasladados desde Roma y Cerdeña a última hora del lunes, pero la búsqueda se vio dificultada por el hecho de que el yate permanece prácticamente intacto.

Los buzos no han podido llegar a los camarotes bajo la cubierta porque están bloqueados con muebles que se desplazaron durante la violenta tormenta.

PUBLICIDAD

Marco Tilotta, de la unidad de buzos del servicio de bomberos de Palermo, dijo a AFP que los esfuerzos de búsqueda se concentraron en entrar en las zonas de dormitorio y de estar del yate, que yacía de costado en una sola pieza.

“Los espacios dentro del barco son muy estrechos y si encuentras un obstáculo es muy complicado avanzar, al igual que es muy difícil encontrar rutas alternativas”, dijo Cari, del servicio de bomberos.

Además, debido a la profundidad, cada inmersión está restringida a 12 minutos, incluidos dos minutos para descender y ascender, según Luca Cari, portavoz del servicio de bomberos.

Mira también: