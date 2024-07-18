La condena en Italia por la turista que simuló tener sexo con una estatua de Baco, el dios romano del vino y el placer

Video Una cena sin probar y cianuro: lo que se sabe sobre la muerte de 6 turistas en un hotel en Tailandia

Una foto en redes sociales de una mujer posando lascivamente con una estatua en Florencia desató la indignación entre los italianos que ahora buscan promover leyes que sean más duras con los visitantes que no respeten la cultura y los espacios públicos.

La imagen de la mujer fue compartida este martes en Instagram por la cuenta @welcome_to_italy, donde se observa a la turista besando e insinuando posiciones sexuales con una réplica de la estatua de Baco, el dios romano del vino, la fertilidad y el placer.

Tras la publicación de la foto, Patrizia Asproni, presidenta de Confcultura, una organización dedicada al patrimonio cultural, dijo al sitio LBC que “Florencia es una ciudad que no se hace respetar por los visitantes”.

“Estas continuas manifestaciones de groserías e incivilidad se producen porque todo el mundo se siente con derecho a hacer lo que quiera impunemente”, agregó Asproni.

La presidenta de Confcultura pidió un “enfoque de tolerancia cero” y exigió a la ciudad que aplique el “modelo de Singapur” en el que se sancione a los turistas que no respeten la cultura con fuertes multas o, incluso, tiempo en prisión.

A pesar de que la estatua de a escala real es una réplica moderna de la obra del escultor Giambologna del siglo XVI, las personas consideran que debería tratarse con cuidado y los turistas no deberían colgarse de él o subir al peldaño donde se encuentra ubicado. <br> Imagen Instagram de Welcome to Florence

Mientras que la jefa de la policía de Florencia, Antonella Ranaldi, declaró a medios italianos que “los turistas son bienvenidos, pero debe haber respeto por nuestros monumentos”.

La polémica detrás de la foto de la mujer que besa al dios Baco en Florencia

En redes sociales las posturas sobre la imagen de la mujer besando al dios Baco se han dividido.

Hay quienes lo consideran una completa falta de respecto a la escultura que se encuentra en la esquina de una calle cercana al famoso puente Vecchio.

A pesar de que la estatua, a escala real, es una réplica moderna de la obra del escultor Giambologna del siglo XVI, las personas consideran que debería tratarse con cuidado y los turistas no deberían colgarse de él o subir al peldaño donde se encuentra ubicado.

La figura de Baco era parte de un culto antiguo en Roma que se cree que comenzó probablemente en el sur de Italia.

“Aunque los rituales de culto se mantenían en secreto, la investigación ha demostrado que estas reuniones se celebraban por la noche y en ellas se bebía, se gritaba, se bailaba y se tocaba. Personas de todos los sexos, edades y clases sociales”, dice el sitio web del museo de Carolina del Norte.

Otro incidente causa indignación en Italia

La semana pasada un joven 'influencer' escaló hasta lo más alto de la cúpula de catedral de Florencia para hacerse una ‘selfi’ que compartió con sus 227,000 seguidores en Instagram, una acción que repitió en el pasado en otros edificios emblemáticos como el 'Duomo' o el estadio de San Siro, ambos en Milán.

Fuentes de la catedral florentina dijeron que presentarán una denuncia por estos hechos después de que en las últimas horas se hiciese viral el video publicado el 11 de julio por el joven de 17 años.

Actualmente, se están analizando las grabaciones de sus cámaras de vigilancia porque desconocen cómo el joven, conocido como 'Dede' en sus redes sociales, ha podido subir hasta ahí.

La hipótesis que tienen las autoridades es que el 'influencer' accediera a la cúpula en el último turno de visitas y después, tras su cierre, procediera a salir, explicaron las fuentes.

