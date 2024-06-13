La inédita decisión del G7 de prestar a Ucrania $50.000 millones de los activos rusos congelados en EEUU y Europa tras la guerra

Video Tanques destruidos y partes de misiles: la exhibición con la que Ucrania muestra el horror de la invasión rusa

Los países del Grupo de los Siete (G7) anunciaron este jueves un préstamo de $50,000 millones para ayudar a Ucrania ante la invasión rusa, que será financiado gracias a los activos rusos bloqueados por Occidente.

Los líderes de las siete democracias más ricas del mundo alcanzaron un "acuerdo político" para otorgar el crédito durante el encuentro del G7 en el sur de Italia, según confirmó la primera ministra Georgia Meloni.

Ella fue la encargada de recibir como anfitriona a los pares de Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Japón y Alemania.

El plan para Ucrania busca utilizar los intereses que generen los miles de millones de activos del Banco Central de Rusia congelados por los aliados occidentales tras la invasión de febrero de 2022, como garantía para otorgar el crédito al gobierno de Kyiv.

Los líderes de los siete países aún trabajan en los detalles durante la cumbre. Ucrania podría recibir los fondos antes de que finalice el año, según funcionarios de EEUU y Francia.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que la medida forma parte de un “acuerdo histórico”. Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, señaló que proporcionar un préstamo a través de los activos rusos “es un paso hacia adelante fundamental con el fin de brindar un apoyo sostenible para que Ucrania gane esta guerra”.

¿De dónde vendría el dinero?

La mayor parte del dinero sería en forma de préstamo garantizado en su mayor parte por el gobierno de EEUU, y respaldado por los intereses obtenidos de los casi $260,000 millones en activos rusos congelados.

La gran mayoría de esos fondos se encuentran retenidos por naciones europeas.

Un funcionario francés señaló que el préstamo podría “incrementarse” con fondos europeos o contribuciones de otros países.

Una fuente del gobierno de EEUU dijo que el comunicado oficial del G7 que se dará a conocer el viernes dejará la puerta abierta a intentar confiscar todos los activos rusos.

¿Por qué no darle directamente a Ucrania los activos congelados?

Básicamente, eso sería mucho más difícil de hacer.

Durante más de un año, funcionarios de diversos países han debatido sobre legalidad o no de confiscar ese dinero y enviarlo a Ucrania.

Washington y sus aliados congelaron de inmediato todos los activos del banco central ruso a los que tenían acceso después de que Moscú ordenó invadir Ucrania en 2022. La mayoría de ese dinero se encontraba en bancos fuera de Rusia.

Los bienes se encuentran congelados y el Kremlin no tiene acceso a ellos, pero oficialmente siguen perteneciendo a Rusia.

Generalmente, los gobiernos pueden congelar propiedades o fondos sin dificultad. Pero convertirlos en bienes incautados para beneficiar a Ucrania requiere de una nueva serie de procesos judiciales, incluido un fundamento legal y una adjudicación en un tribunal.

Es por eso que la Unión Europea decidió apartar las ganancias que han ido generando estos bienes congelados, dado que es mucho más sencillo tener acceso a esos fondos.

Por su lado, EEUU aprobó este año una ley para la Reconstrucción, Prosperidad Económica y Oportunidad para los ucranianos (Ley REPO, por sus siglas en inglés) que permite al gobierno de Biden confiscar $5,000 millones de bienes del Estado ruso en EEUU y utilizarlos para beneficiar a Kyiv.

¿Cómo y cuándo podría utilizarse el préstamo?

Los detalles ahora quedarán en manos de los expertos técnicos.

Ucrania podrá gastar el dinero en distintas áreas como su reconstrucción o necesidades militares, económicas y humanitarias, informó un funcionario estadounidense.

El asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, aseguró que el objetivo es “brindar los recursos necesarios a Ucrania en este momento para su seguridad económica y otras necesidades, de forma que sea capaz de tener la resistencia necesaria para sobrellevar la continua agresión de Rusia”.

Sobre plazos, la idea del G7 es entregarle el dinero lo antes posible a Ucrania.

El funcionario francés dijo que los detalles podrían resolverse “muy rápido y, en cualquier caso, se desembolsarán los $50,000 millones antes de que termine 2024”.

Lo cierto es que, al margen de los costos de la guerra, Ucrania tiene muchas necesidades.

La evaluación de daños más reciente realizada por el Banco Mundial para Ucrania en febrero, calculó que los costos de la reconstrucción y recuperación del país son de $486,000 millones durante los próximos 10 años.

La medida de emplear los intereses de los bienes congelados rusos se tomó después de que la aprobación para la ayuda militar a Ucrania se retrasara considerablemente en el Congreso de EEUU.

En un evento previo a la cumbre del G7, el exembajador estadounidense en Ucrania, John Herbst, destacó que “el hecho de que el financiamiento estadounidense no sea del todo fiable es un motivo adicional muy importante para tomar esa decisión”.

¿Quién tendría que responder en caso de impago?

En caso de que Rusia retome el control de sus bienes congelados, o si los fondos inmovilizados no generan intereses suficientes para cubrir el préstamo, “entonces surge la cuestión de compartir la carga”, según el funcionario francés.

Max Bergmann, director del Programa para Europa, Rusia y Eurasia del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, señaló la semana pasada que había preocupación entre los ministros de finanzas de Europa de que sus países “terminen cargando con la responsabilidad en caso de un impago de Ucrania".

Lo cierto es que algunos países ya criticaron el plan de incautar los bienes rusos.

Liu Pengyu, portavoz de la embajada china, dijo a la agencia AP que Washington “aviva la disputa e incita a la confrontación”.

“Instamos a EEUU a poner un alto inmediato a su imposición de sanciones ilegales de forma unilateral y a desempeñar un papel constructivo para poner fin al conflicto y restaurar la paz”, agregó.

