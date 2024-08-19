Al menos un muerto y seis desaparecidos en el naufragio de un velero en Sicilia tras atravesar una tromba marina

Video Barco turístico en México se hunde y deja al menos cuatro muertos: estas son las posibles causas de la tragedia

Al menos una persona murió y seis se encuentran desaparecidas tras el naufragio de un velero la madrugada de este lunes cerca de Palermo, en la isla de Sicilia, anunciaron los guardacostas italianos tras reportar el rescate de 15 personas.

"Esta mañana hacia las 5:00 am (GMT), tras una violenta tormenta, un velero de 56 metros (183.7 pies), bautizado 'Bayesian' y con bandera británica, se hundió frente a Porticello", una ciudad costera situada a unas 9 millas al este de Palermo, indicaron los guardacostas italianos en un comunicado.

A bordo de la embarcación de lujo viajaban 22 personas, incluidos 10 miembros de la tripulación, precisaron los guardacostas. Los 12 pasajeros eran en su mayoría británicos, según los medios italianos.

Charlotte, una pasajera británica de 35 años, contó que perdió a su hija de un año "durante dos segundos" en el agua antes de recuperarla.

"La abracé inmediatamente en medio de las olas. Muchos gritaban. Afortunadamente, el bote salvavidas estaba inflado y 11 de nosotros subimos a bordo", contó a la agencia Ansa.

Las víctimas del naufragio en Sicilia

De las 22 personas que iban a bordo, 15 fueron rescatadas y en un primer momento se reportaron siete desaparecidos, entre ellos un miembro de la tripulación y seis pasajeros de nacionalidades británica, estadounidense y canadiense. Según BBC, entre los siete desaparecidos había cuatro británicos, dos estadoundienses y un canadiense.

Luego el cuerpo de uno de los desaparecidos se encontró en el pecio del velero, localizado a 164 pies (50 metros) de profundidad, y pudo ser recuperado. Por el momento no está claro cuál es su nacionalidad.

Ocho rescatados fueron trasladados a hospitales locales.

La mayoría de los sobrevivientes son británicos, aunque también hay dos franco-británicos, un srilanqués, un neozelandés y un irlandés, informaron los medios. Entre ellos se encuentra el capitán de la embarcación, de acuerdo con un portavoz de la guardia costera italiana.

¿Cómo era el Bayesian y qué provocó el naufragio?

El velero, según los medios, se hundió después de pasar por un tornado o tromba marina, un fenómeno que se observa cada vez más en Europa en los últimos años.

Aunque esta mañana el cielo estaba despejado y el mar en calma, medios locales dijeron que una repentina y feroz tormenta, que incluía tornados sobre el agua conocidos como manganesos, había azotado el área durante la noche.

Buzos experimentados de aguas profunda de la policía estaban tratando de acceder al casco de la embarcación, dijo a la AP Luca Cari, portavoz del servicio de bomberos. Las operaciones, visibles desde la costa, involucraron helicópteros y botes de rescate de la guardia costera, el cuerpo de bomberos y el servicio de protección civil.

Imagen de la operación de búsqueda extraída de un video u publicada por la Guardia Costera italiana este lunes. Imagen Italian Coast Guard/AP



"Llegamos ahí los primeros para ayudar, pero no encontramos a nadie en el mar, solo encontramos almohadas y restos del bote, por lo que inmediatamente llamamos al puerto", contó Fabio Cefalù a la AFP, un pescador que vio que el fenómeno meteorológico se acercaba "hacia las 3:30".

El velero Bayesian fue construido en la región italiana de Toscana en 2008 y restaurado en 2020, según el portal TGCom 24.

Fotos publicadas en redes sociales muestran un lujoso yate con casco azul marino y una cubierta de madera clara estacionado de noche frente a la costa.

Este tipo de velero tiene un mástil principal de aluminio considerado el más alto del mundo, con 246 pies. Sus velas tienen una superficie de más de 32,000 pies cuadrados.

Las autoridades abrieron una investigación, a cargo de la autoridad judicial de Termini Imerese.

Con información de AFP y AP.

