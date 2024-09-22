¿El yate hundido en Sicilia guardaba cajas con información altamente sensible?

Video Perdió a su bebé en el mar pero logró salvarlo: la historia de una superviviente del naufragio en Sicilia

El equipo de buzos especializados que inspeccionan los restos del superyate Bayesian que se hundió en Sicilia en agosto, dejando siete personas muertas, han pedido una mayor seguridad para proteger el barco porque temen que se intente acceder a posibles datos confidenciales que permanecerían en cajas fuertes de la embarcación, reportó CNN.

Los fiscales italianos que abrieron una investigación criminal por homicidio y naufragio negligente creen que el yate de $40 millones puede contener información sensible vinculada con varios servicios de inteligencia occidentales, de acuerdo con el reporte de la cadena, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con la investigación y la operación de salvamento.

Entre las víctimas mortales del incidente se encontraba el magnate tecnológico británico Mike Lynch, quien se cree que a través de sus empresas tenía vínculos con servicios de inteligencia, incluyendo británicos y estadounidenses.

Una de esas empresas es Darktrace, una compañía de seguridad informática fundada por Lynch que fue vendida en abril a la firma de capital privado Thoma Bravo, con sede en Chicago. También fue asesor de ciencia, tecnología y ciberseguridad de los primeros ministros británicos David Cameron y Theresa May, informó CNN.

De acuerdo con el reporte de la cadena, que cita a funcionarios involucrados en los planes de salvamento, se cree que el velero hundido tiene unas cajas fuertes herméticas que contienen dos discos duros con información potencialmente sensible, como contraseñas y otros datos confidenciales.

El Bayesian, un yate de 184 pies de eslora con bandera británica, se hundió durante una tormenta a primera hora del lunes 19 de agosto, a casi una milla de la costa con 22 personas en su interior, 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación.

15 personas sobrevivieron: nueve miembros de la tripulación y seis pasajeros. Según el reporte de CNN, algunos de ellos dijeron a los investigadores que Lynch "no confiaba en los servicios en la nube" y siempre guardaba unidades de datos en un compartimento seguro del yate.

Al principio, la policía local temía que el Bayesian pudiera ser blanco de ladrones que intentaran llegar al barco, hundo a unos 164 pies de profundidad, en busca de joyas u otros posibles objetos de valor. Pero ahora les preocupa que alguien pueda intentar acceder a los restos del velero para conseguir esa información, por lo que se ha solicitado que el yate hundido tenga una fuerte vigilancia.

"Se ha aceptado e implementado una solicitud formal para seguridad adicional de los restos hasta que puedan ser sacados", confirmó a CNN un funcionario de la autoridad de protección civil siciliana que trabaja en la investigación criminal.

Se espera que la próxima semana los buzos terminen los estudios del naufragio y hagan sugerencias de cómo sacar a flote el velero sin derramar los 18,000 litros de petróleo que contiene.

