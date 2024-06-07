ONU incluye a Israel en su "lista negra" de los que causan daños a niños en zonas de conflicto: en ella están también Rusia, ISIS y Al-Qaeda

Video La noche de terror que vivieron los desplazados en el campamento bombardeado por Israel en Rafah

El representante permanente de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Gilad Erdan, confirmó que ese organismo incluyó al Ejército de Israel en la lista de estados y grupos armados que cometen violaciones contra los niños, conocida también como la “lista negra” de la ONU.

La noticia de la inclusión de Israel se produce un día después del bombardeo israelí sobre una escuela de la ONU en el centro de Gaza, mató a más de 40 palestinos, algunos de ellos niños.

“Recibí la notificación oficial sobre la decisión del Secretario General de poner a las IDF (el Ejército) en la "lista negra" de países y organizaciones que causan daños a los niños. Esto es sencillamente escandaloso y erróneo, porque Hamas ha estado utilizando a niños para el terrorismo y utiliza escuelas y hospitales como complejos militares’, dice el comunicado.

En la publicación, Erdan fustiga al secretario general António Guterres, a quien acusa de ‘incentivar y alentar el terrorismo y de estar motivado por el odio hacia Israel”.

El embajador anunció la decisión de la ONU a través de un corto comunicado en su cuenta en X, antes Twitter, acompañado de un video en el que recibe la llamada en la que se le notifica la inclusión en la lista y se le puede escuchar responder: “Esta decisión solo ayuda a los terroristas y recompensa a Hamas”.

El grupo también fue añadido a la lista por el asesinato y secuestro de niños en su ataque contra Israel del 7 de octubre, según reportes.

La inclusión es una de las últimas señales de la condena internacional a Israel por su guerra en Gaza, donde han muerto más de 36,000 personas. De ellos, se estima que alrededor de 13,000 eran niños, según cifras del Ministerio de Salud de la Franja y de la ONU.



Israel se encuentra en una campaña militar contra el grupo Hamas que ya lleva ocho meses de duración, después de que militantes del grupo palestino incursionaron en territorio israelí y mataron a cerca de 1,200 israelíes. Además, tomaron más de 250 rehenes, algunos de los cuales aún se encuentran en manos de la organización.

Qué es la “lista negra” de la ONU

La llamada “lista negra” forma parte del informe anual “Niños y los Conflictos Armados” cuya edición para 2024 será presentada al Consejo de Seguridad de la ONU el próximo viernes.

El informe, que es preparado por la representante especial del Secretario Genera para los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba, cubre asesinatos, mutilaciones, abusos sexuales, secuestros y reclutamientos de niños, así como incidentes de negación de acceso a ayuda y ataques contra escuelas y hospitales.

Entre los países y organizaciones que están lista se encuentran Rusia, Somalia, Siria y Haití y organizaciones terroristas como Estado Islámico, Al-Qaeda y Boko Haram.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo a través una declaración que era la ONU misma la que “se había añadido a la lista negra de la historia al unirse a quienes apoyan a los asesinos de Hamas”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo que la decisión tendría un impacto en las relaciones de su país con la ONU, que ya son muy tensas.

Según un reporte publicado el jueves por el Fondo Internacional de Emergencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, el 90% de los niños palestinos en Gaza viven en "pobreza alimentaria infantil severa".

En comparación, en 2020, solo el 13% de los niños allí vivían en pobreza alimentaria infantil severa, de acuerdo al informe.

Previamente, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU había exigido a Israel un alto al fuego inmediato durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, pero no fue escuchado.

Israel fue acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por Sudáfrica y desde entonces, numerosos países se han sumado a la denuncia.

En un fallo reciente, la CIJ ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra, pero Israel ha continuado sus bombardeos pese a la oposición incluso de su aliado EEUU.