Decenas de muertos en Gaza en un bombardeo contra una escuela de la ONU que Israel asegura era un refugio de Hamas

Un bombardeo israelí este jueves sobre una escuela de la ONU que albergaba a desplazados palestinos en el centro de la Franja de Gaza dejó más de 30 muertos, entre ellos 23 mujeres y niños, según informaron autoridades sanitarias locales.

Los muertos y heridos fueron trasladados al hospital Mártires de al-Aqsa, en la ciudad cercana de Deir al Balah. El centro informó de al menos 33 muertos, entre ellos 14 niños y nueve mujeres. Otro ataque contra una casa también en Nuseirat, uno de los campos de refugiados que se fueron creando en Gaza desde la guerra de 1948, dejó otras seis personas muertas, según registros del hospital.

Horas después de lo ocurrido, un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza dijo a CNN que el número de muertos había aumentado a 45.

El gobierno de Israel reivindicó el ataque, asegurando que el recinto, una escuela de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), acogía un refugio de Hamas, que tendría una base allí.

"Aviones de combate del ejército (...) realizaron un ataque preciso sobre una base de Hamas situada en el interior de una escuela de la UNRWA en la zona de Nuseirat", informó el ejército israelí, y dio cuenta de "varios terroristas muertos". "Terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica (...) que habían participado en el ataque mortífero contra las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre operaban en este recinto", agregaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Testigos que estaban en el lugar dijeron a la prensa que el ataque se produjo antes del amanecer, contra la escuela al-Sardi de la UNRWA, que albergaba a muchos desplazados por la guerra que huyeron del norte de la Franja.

Ayman Rashed, uno de esos desplazados que se refugiaba en la escuela, dijo a la agencia AP que los misiles impactaron en las aulas del segundo y tercer piso, en donde pernoctaban las familias. Él mismo, dijo, ayudó a sacar cinco cuerpos sin vida del lugar, entre ellos un anciano y dos niños.

Este mismo campamento de refugiados, Nuseirat, fue impactado por otro ataque de Israel apenas el mes pasado, dejando también decenas de muertos.

La campaña de Israel contra la UNRWA

UNRWA ha estado coordinando prácticamente toda la ayuda a Gaza. Sus escuelas se han convertido en refugios para desplazados desde que comenzó la guerra. Muchos de sus trabajadores han muerto en el terreno.

Pero en enero pasado Israel acusó a la agencia de estar implicada en el cruento ataque de Hamas del 7 de octubre, desatando un caos diplomático para la UNRWA, que llevó a varios países, entre ellos Estados Unidos, a suspenderle temporalmente los fondos a la agencia, aunque muchos ya han retomado otra vez la financiación.

En una columna de opinión publicada la semana pasada en The New York Times, Philippe Lazzarini, jefe de la UNRWA, hizo un llamado a Israel a cesar su campaña contra la agencia.

"Mientras escribo esto, nuestra agencia ha verificado que al menos 192 empleados de UNRWA han muerto en Gaza. Más de 170 locales de la UNRWA han resultado dañados o destruidos. Las escuelas administradas por la UNRWA han sido demolidas; unas 450 personas desplazadas han muerto mientras se encontraban refugiadas en escuelas y otras estructuras de la UNRWA", escribió Lazzarini en la columna del Times.

Presiones para llegar a un acuerdo y aislamiento internacional

El ataque se produce en un momento en que continúan las negociaciones mediadas por Catar, Egipto y Estados Unidos y en que ambas partes están recibiendo importantes presiones para llegar un acuerdo, algo que por el momento parece poco probable.

La semana pasada, el presidente Biden anunció una propuesta, que dijo que había sido planteada por Israel, y que los negociadores están intentando que sea aceptada por todas las partes, pero Tel Aviv y Hamas tienen demandas que chocan con el acuerdo.

El ataque israelí contra otra escuela de la UNRWA llena de civiles se produce también en un momento en que Israel está cada vez más aislado en la comunidad internacional por la forma en que está llevando a cabo su guerra en Gaza.

Este jueves, España anunció que se une a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por estar obrando un presunto genocidio en Gaza. A la demanda se han unido también Nicaragua, Colombia, Libia y México.

Además, España también decidió reconocer oficialmente al Estado palestino, junto a Irlanda y Noruega, lo que ha ocasionado más tensiones diplomáticas con Tel Aviv.