Cambiar Ciudad
Guerra Israel-Hamas

Decenas de muertos en Gaza en un bombardeo contra una escuela de la ONU que Israel asegura era un refugio de Hamas

Testigos dijeron a la prensa que el ataque se produjo antes del amanecer contra la escuela al-Sardi de la UNRWA en Nuseirat, que albergaba a muchos desplazados por la guerra que huyeron del norte y otros puntos de la Franja de Gaza.

Univision picture
Por:Univision
Video “Somos niños jugando, ¿por qué nos bombardean?”: Israel ataca una escuela en Gaza

Un bombardeo israelí este jueves sobre una escuela de la ONU que albergaba a desplazados palestinos en el centro de la Franja de Gaza dejó más de 30 muertos, entre ellos 23 mujeres y niños, según informaron autoridades sanitarias locales.

Los muertos y heridos fueron trasladados al hospital Mártires de al-Aqsa, en la ciudad cercana de Deir al Balah. El centro informó de al menos 33 muertos, entre ellos 14 niños y nueve mujeres. Otro ataque contra una casa también en Nuseirat, uno de los campos de refugiados que se fueron creando en Gaza desde la guerra de 1948, dejó otras seis personas muertas, según registros del hospital.

PUBLICIDAD

Horas después de lo ocurrido, un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza dijo a CNN que el número de muertos había aumentado a 45.

El gobierno de Israel reivindicó el ataque, asegurando que el recinto, una escuela de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), acogía un refugio de Hamas, que tendría una base allí.

"Aviones de combate del ejército (...) realizaron un ataque preciso sobre una base de Hamas situada en el interior de una escuela de la UNRWA en la zona de Nuseirat", informó el ejército israelí, y dio cuenta de "varios terroristas muertos". "Terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica (...) que habían participado en el ataque mortífero contra las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre operaban en este recinto", agregaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Testigos que estaban en el lugar dijeron a la prensa que el ataque se produjo antes del amanecer, contra la escuela al-Sardi de la UNRWA, que albergaba a muchos desplazados por la guerra que huyeron del norte de la Franja.

Una niña palestina contempla desde un balcón la destrucción de la escuela de la ONU atacada por Israel este jueves en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.
Una niña palestina contempla desde un balcón la destrucción de la escuela de la ONU atacada por Israel este jueves en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.
Imagen BASHAR TALEB/AFP via Getty Images

Más sobre Guerra Israel-Hamas

Un dron israelí le dispara en la cabeza a un enfermero palestino mientras trabajaba
0:39

Un dron israelí le dispara en la cabeza a un enfermero palestino mientras trabajaba

Mundo
Crece la presión internacional por un Estado palestino: ¿cómo podría responder Israel?
6 mins

Crece la presión internacional por un Estado palestino: ¿cómo podría responder Israel?

Mundo
Israel anuncia gran operación en Ciudad de Gaza mientras investigadores de la ONU le acusan de genocidio
7 mins

Israel anuncia gran operación en Ciudad de Gaza mientras investigadores de la ONU le acusan de genocidio

Mundo
En un minuto: Polonia derriba varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo
1:14

En un minuto: Polonia derriba varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo

Mundo
Cómo el insólito ataque israelí en Catar entorpece las negociaciones y el plan de paz de Trump para Gaza
5 mins

Cómo el insólito ataque israelí en Catar entorpece las negociaciones y el plan de paz de Trump para Gaza

Mundo
Las imágenes del ataque israelí a Catar dirigido a altos mandos de Hamas, según la IDF
0:52

Las imágenes del ataque israelí a Catar dirigido a altos mandos de Hamas, según la IDF

Mundo
El ataque con un dron a un barco de la flotilla por Gaza en la que viaja Greta Thunberg
1:38

El ataque con un dron a un barco de la flotilla por Gaza en la que viaja Greta Thunberg

Mundo
Al menos seis muertos en un ataque armado en una parada de autobús en Jerusalén
3 mins

Al menos seis muertos en un ataque armado en una parada de autobús en Jerusalén

Mundo
Niña gazatí con grave desnutrición es atendida en Italia: bloqueo israelí la puso al borde de la muerte
1:37

Niña gazatí con grave desnutrición es atendida en Italia: bloqueo israelí la puso al borde de la muerte

Mundo
La historia de la niña palestina de 6 años que fue baleada por el Ejército israelí y se convirtió en una aclamada película
3:02

La historia de la niña palestina de 6 años que fue baleada por el Ejército israelí y se convirtió en una aclamada película

Mundo


Ayman Rashed, uno de esos desplazados que se refugiaba en la escuela, dijo a la agencia AP que los misiles impactaron en las aulas del segundo y tercer piso, en donde pernoctaban las familias. Él mismo, dijo, ayudó a sacar cinco cuerpos sin vida del lugar, entre ellos un anciano y dos niños.

Este mismo campamento de refugiados, Nuseirat, fue impactado por otro ataque de Israel apenas el mes pasado, dejando también decenas de muertos.

La campaña de Israel contra la UNRWA

UNRWA ha estado coordinando prácticamente toda la ayuda a Gaza. Sus escuelas se han convertido en refugios para desplazados desde que comenzó la guerra. Muchos de sus trabajadores han muerto en el terreno.

PUBLICIDAD

Pero en enero pasado Israel acusó a la agencia de estar implicada en el cruento ataque de Hamas del 7 de octubre, desatando un caos diplomático para la UNRWA, que llevó a varios países, entre ellos Estados Unidos, a suspenderle temporalmente los fondos a la agencia, aunque muchos ya han retomado otra vez la financiación.

En una columna de opinión publicada la semana pasada en The New York Times, Philippe Lazzarini, jefe de la UNRWA, hizo un llamado a Israel a cesar su campaña contra la agencia.

"Mientras escribo esto, nuestra agencia ha verificado que al menos 192 empleados de UNRWA han muerto en Gaza. Más de 170 locales de la UNRWA han resultado dañados o destruidos. Las escuelas administradas por la UNRWA han sido demolidas; unas 450 personas desplazadas han muerto mientras se encontraban refugiadas en escuelas y otras estructuras de la UNRWA", escribió Lazzarini en la columna del Times.

Notas Relacionadas

Israel atacó a organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza al menos ocho veces, según un informe

Israel atacó a organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza al menos ocho veces, según un informe

Mundo
5 min

Presiones para llegar a un acuerdo y aislamiento internacional

El ataque se produce en un momento en que continúan las negociaciones mediadas por Catar, Egipto y Estados Unidos y en que ambas partes están recibiendo importantes presiones para llegar un acuerdo, algo que por el momento parece poco probable.

La semana pasada, el presidente Biden anunció una propuesta, que dijo que había sido planteada por Israel, y que los negociadores están intentando que sea aceptada por todas las partes, pero Tel Aviv y Hamas tienen demandas que chocan con el acuerdo.

El ataque israelí contra otra escuela de la UNRWA llena de civiles se produce también en un momento en que Israel está cada vez más aislado en la comunidad internacional por la forma en que está llevando a cabo su guerra en Gaza.

PUBLICIDAD

Este jueves, España anunció que se une a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por estar obrando un presunto genocidio en Gaza. A la demanda se han unido también Nicaragua, Colombia, Libia y México.

Además, España también decidió reconocer oficialmente al Estado palestino, junto a Irlanda y Noruega, lo que ha ocasionado más tensiones diplomáticas con Tel Aviv.

Video Estas bombas usadas en el ataque en Rafah fueron fabricadas en Estados Unidos
Relacionados:
Guerra Israel-HamasBombardeosAtaques AéreosFranja de GazamuertosAvionesAsesinatos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD