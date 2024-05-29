"Acaben con ellos", el mensaje en un misil de Nikki Haley al Ejército de Israel, responsable de más de 36,000 muertes en Gaza

Video Nikki Haley revela su apoyo a Donald Trump: ¿qué hay detrás de su anuncio? Lo analizamos en Línea de Fuego

La excandidata presidencial republicana Nikki Haley, y ahora aliada de Donald Trump, visitó esta semana Israel y mostró su apoyo al estado hebreo de una peculiar forma.

La republicana escribió con su puño y letra: "¡Acaben con ellos! EEUU❤️ Israel. Por siempre, Nikki Haley", sobre un cohete M795, un tipo de proyectil explosivo con efectos de fragmentación y onda expansiva, según han reportado varios medios internacionales e israelíes.

El hecho sucedió el martes durante una visita a un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la frontera norte del país con el Líbano. Ahí, Haley escribió el mensaje con un marcador sobre uno de los proyectiles listos para ser disparados.

El mensaje de apoyo de Haley llega mientras Israel recibe fuertes críticas por su última ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, un territorio que había servido de refugio para los miles de palestinos que han sido desplazados a consecuencia de la guerra entre Israel y Hamas.

La guerra ya ha devastado el paisaje urbano de Gaza, también ha desatado una catástrofe humanitaria y hambre generalizada, en un territorio donde han muerto al menos 36,096 personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

El ataque en Rafah en los últimos días, puso a Israel bajo el escrutinio internacional, y varios organismos internacionales lo han criticado por su conducta durante la guerra, además de haber provocado desacuerdos con la Casa Blanca y hacer que tres naciones europeas reconozcan al Estado palestino, en contra de los deseos de Israel.

¿Quién dio a conocer el mensaje que escribió Haley en el proyectil?

Aunque Haley posteó en su cuenta de X (antes Twitter) varias fotografías de su visita, se abstuvo de incluir la imagen en la que ella aparece escribiendo sobre el proyectil.

Sin embargo, la fotografía fue publicada en X el martes por Danny Danon, miembro del parlamento israelí y exembajador ante Organización de las Naciones Unidas (ONU), que acompañaba a Haley en su visita.

"'Acaben con ellos'. Esto es lo que escribió mi amiga, la exembajadora Nikki Haley", dijo Danon en su post que mostraba a una Haley arrodillada escribiendo con rotulador morado sobre el proyectil.

Finish them!



זה מה שכתבה היום חברתי, השגרירה לשעבר, ניקי היילי על פגז במהלך ביקור במוצב של תותחנים בגבול הצפון.



הגיע הזמן לשינוי משוואה - תושבי צור וצידון יתפנו, תושבי הצפון יחזרו.



צה"ל יכול לנצח! pic.twitter.com/qvLNCXPl7o — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2024

Haley también hizo unas breves declaraciones en las que insistió en mostrar apoyo a Israel.

Estados Unidos "apoya a Israel. Israel lucha hoy contra los enemigos de Estados Unidos. No paren hasta haber triunfado", dijo Haley dirigiéndose a Danon.

Israel mantienen una guerra desde hace casi ocho meses contra Hamas que se adentró en su territorio el 7 de octubre y realizó un ataque que causó la muerte de 1,189 personas, en su mayoría civiles, de acuerdo con cifras oficiales israelíes.

Los militantes también tomaron 252 rehenes, 121 de los cuales permanecen en Gaza, 37 de ellos muertos según el ejército.

La ofensiva de Israel ha causado la muerte de al menos 36,096 personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

Netanyahu agradece el apoyo de Haley a Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció este miércoles a la excandidata presidencial republicana Haley su apoyo a la propuesta de algunos legisladores estadounidenses de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal en jefe solicitó la semana pasada una orden de arresto contra Netanyahu.

"Creo que es importante enviar el mensaje a la CPI de que las sociedades libres mantendrán el derecho y la habilidad de defenderse", dijo el mandatario en una reunión con Haley.

Netanyahu dijo sentirse "decepcionado" por la aparente negativa de la Casa Blanca a apoyar las iniciativas contra el CPI que han sugerido algunos legisladores.

La Casa Blanca dijo el martes que el presidente Joe Biden no tiene planes de cambiar su política hacia Israel tras el mortífero ataque del fin de semana en Rafah, pero que no se está haciendo de la “vista gorda” ante la difícil situación de los civiles palestinos.

Haley fue precandidata republicana hasta que hace unos meses, cuando se retiró de la carrera dejando a Donald Trump como único virtual candidato.

La semana pasada, y tras varios meses de distanciamiento, Haley anunció que votaría por Trump, a pesar de la 'moderación' de la que ella hace gala y de las acerbas críticas que ha expresado contra él en el pasado.

Trump la ha descartado para ser su vicepresidenta, pero es una posible candidata presidencial en 2028.

