Netanyahu disuelve el gabinete de guerra en medio de pausas tácticas en el sur de Gaza para permitir que entre ayuda humanitaria

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disolvió su influyente gabinete de guerra, el gobierno de unidad nacional que había formado para hacer frente al conflicto en la Franja de Gaza, según informaron este lunes funcionarios israelíes.

La medida se anuncia poco después de la salida de Benny Gantz, un legislador opositor que se sumó al gabinete en los primeros días de la guerra y que este mes anunció su salida por desavenencias con Netanyahu.

PUBLICIDAD

Gantz, Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, eran los miembros del gabinete y tomaron decisiones clave juntos durante la guerra.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el asunto con los medios, dijeron que a partir de ahora Netanyahu celebraría reuniones pequeñas similares con algunos miembros de su gobierno para temas sensibles.

Así era el gabinete de guerra de Israel, formado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant y el ministro del gabinete, Benny Gantz. Imagen Abir Sultan/AP



Gantz, viejo rival político del mandatario, se sumó al gobierno aceptando el llamamiento de Netanyahu a la unidad tras el ataque de Hamas del 7 de octubre contra el sur de Israel. Pero lo abandonó este mes por su frustración con la gestión de la guerra por parte de Netanyahu.

Las voces críticas dicen que las decisiones de Netanyahu durante la contienda se han visto influidas por los ultranacionalistas de su gobierno que se oponen a un acuerdo que introduciría un alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes y que apoyan lo que describen como “migración voluntaria” de palestinos de la Franja de Gaza y la reocupación israelí de ese territorio.

Netanyahu niega las acusaciones y dice que decide en función de los intereses del país.

Israel anuncia una "pausa táctica" de varias horas al día en zona del sur

La crisis de gobierno coincide con el anuncio el domingo de una "pausa táctica" en los combates durante determinadas horas del día en una zona del sur de Gaza para aliviar el retraso en la entrega de ayuda humanitaria destinada a los desesperados palestinos que sufren una grave crisis humanitaria después de casi nueve meses de guerra.

PUBLICIDAD

La “pausa táctica” anunciada, que afecta a una zona de unas 7.4 millas de carretera en la zona de Rafah, dista mucho del alto el fuego que reclama la comunidad internacional, incluido el principal aliado de Israel, Estados Unidos, para todo el territorio. Si se mantiene, el cese limitado de las confrontaciones podría ayudar a abordar algunas de las abrumadoras necesidades de los palestinos, que se han incrementado todavía más en las últimas semanas con el inicio de la campaña israelí en Rafah.

La pausa, de ocho de la mañana a siete de la tarde, debe repetirse todos los días hasta nuevo aviso.

La medida busca permitir la entrada de camiones a través del cercano cruce fronterizo de Kerem Shalom, el principal puerto de entrada de ayuda y que ahora controla Israel.

La carga entonces debe llegar de forma segura a la carretera de Salah a-Din, la principal vía que cruza el territorio de norte a sur, explicó el ejército. El paso sufre un embotellamiento desde que las tropas terrestres israelíes avanzaron a Rafah, la ciudad más meridional del territorio, a principios de mayo.

El COGAT, el organismo militar israelí que supervisa la distribución de ayuda en la Franja, dijo que la medida incrementaría la llegada de ayuda a otras partes del territorio, como Khan Yunis, la zona costera de Muwasi o el centro de Gaza. El norte del enclave, que fue el primer objetivo de la guerra, recibe ayuda a través de un paso fronterizo en la zona.

El ejército indicó que la pausa —que coincide con el inicio del Eid Al-Adha, o fiesta del sacrificio, en Gaza y en el mundo musulmán— fue coordinada con Naciones Unidas y con las agencias de ayuda internacionales.

PUBLICIDAD

Un vocero de la gestión humanitaria de la ONU, Jens Laerke, dijo a The Associated Press que el anuncio de Israel es bienvenido pero que no había entrado ninguna ayuda humanitaria por Kerem Shalom, sin dar detalles. Añadió que la ONU anticipa que Israel tome medidas concretas, como agilizar el funcionamiento de puestos de revisión y permitir la entrada regular de combustibles.



Israel y Hamas sopesan la más reciente propuesta de cese el fuego que detalló el presidente Biden, como parte del mayor impulso diplomático por parte del gobierno estadounidense para detener los combates y liberar a los rehenes tomados por el grupo armado palestino. Si bien Biden describió la propuesta como israelí, Israel no la ha aceptado plenamente. Y por su parte, Hamas ha exigido cambios que parecen inaceptables para Israel.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, visitará Washington próximamente para mantener conversaciones con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, sobre la guerra en Gaza.

Día de relativa calma en Gaza

La Franja de Gaza vivió este domingo un día de relativa calma, después de que el ejército israelí anunciase la pausa táctica en sus operaciones en una parte de Rafah. Tras ocho meses de intensos e incesantes bombardeos, Gaza vivió una jornada "casi tranquila en comparación con los días anteriores", declaró a la AFP el portavoz de la Defensa Civil, Mohamed Basal.

No obstante, informó de "algunos bombardeos" contra varios barrios de Ciudad de Gaza, en el norte, y de disparos de artillería en Rafah, en el extremo sur del territorio palestino, donde el ejército israelí inició una ofensiva terrestre a principios de mayo.

PUBLICIDAD

Corresponsales de la AFP indicaron que el centro y el norte de Gaza estaban en calma, pero que hubo disparos y un bombardeo en Rafah.

El ejército israelí señaló que pese a "la pausa táctica", "no hay ningún cese de las hostilidades en el sur de Gaza y las operaciones en Rafah continúan".

De hecho, los ataques continuaron. Nueve personas, entre ellas cinco niños, murieron el domingo cuando una casa fue atacada en Bureji, en el centro de Gaza, según periodistas de AP que contaron los cadáveres en el Hospital Mártires de Al-Aqsa en Deir al Balah. Un hombre lloraba sobre el pequeño bulto envuelto en una sábana que llevaba en brazos. Dos de los niños estaban jugando en la calle. “¿Qué te hizo esta niña, Netanyahu? ¿No está esto prohibido para ti?", gritó una mujer, sosteniendo a una niña muerta.

Con información de AP y AFP.

Mira también: