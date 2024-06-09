Renuncia el miembro centrista del gabinete de guerra de Israel y crece la incertidumbre sobre una Gaza posguerra

Benny Gantz, uno de los tres miembros del gabinete de guerra israelí y el único centrista en la coalición de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu, anunció su dimisión este domingo y profundizó la incertidumbre sobre los planes para una Gaza posguerra.

La renuncia no supone una amenaza inmediata para Netanyahu, que sigue controlando una coalición mayoritaria en el Parlamento, pero el líder israelí pasa a depender en mayor medida de sus aliados de extrema derecha.

PUBLICIDAD

Gantz, un popular exjefe militar, se unió al gobierno de Netanyahu poco después del feroz ataque del grupo Hamas del 7 de octubre en una muestra de unidad. Su presencia también impulsó la credibilidad de Israel ante sus socios internacionales ya que mantiene buenas relaciones de trabajo con funcionarios estadounidenses.

Gantz había dicho anteriormente que abandonaría el gobierno antes del 8 de junio si Netanyahu no formulaba un nuevo plan para la Gaza de la posguerra.

La renuncia de Gantz se da en medio de durante un fin de semana complicado en la guerra que lleva ocho meses. Este sábado Israel mató a al menos 274 palestinos, entre ellos decenas de niños, e hirió a cientos más en una incursión en la que rescató a cuatro rehenes en manos de Hamas, según informó el domingo el Ministerio de Salud de Gaza. El Ejército israelí dijo que sus fuerzas fueron objeto de un intenso fuego durante la compleja operación en el centro de Gaza.

La muerte de tantos palestinos, en una incursión que los israelíes celebraron como un éxito asombroso porque los cuatro rehenes fueron rescatados, mostró el alto costo de tales operaciones, que se suma al ya elevado número de víctimas de la guerra entre Israel y Hamas.

El bombardeo israelí fue “un infierno”, declaró a AP un testigo identificado como Mohamed al-Habash. "Vimos muchos aviones de combate sobrevolando la zona. Vimos gente huyendo por las calles. Las mujeres y los niños gritaban y lloraban".

La operación en Nuseirat para rescatar a los cuatro rehenes se realizó en un campo de refugiados edificado que data de la guerra árabe-israelí de 1948. Este fue el mayor rescate desde el 7 de octubre, cuando Hamas y otros militantes irrumpieron al otro lado de la frontera, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a unas 250 como rehenes.

PUBLICIDAD

La masiva ofensiva israelí ha matado a más de 36,700 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza que no distingue entre civiles y combatientes en su recuento. En la última incursión murieron 64 niños y 57 mujeres, y entre los casi 700 heridos había 153 niños y 161 mujeres.

Escenas de horror en el hospital de Gaza

En Gaza, los médicos describieron escenas de caos tras el ataque. Los hospitales, desbordados, ya tenían dificultades para tratar a los heridos de los días de intensos ataques israelíes en la zona.

“Teníamos toda la gama de heridas de guerra, heridas traumáticas, desde amputaciones hasta la extracción de vísceras, traumatismos craneoencefálicos, fracturas y, obviamente, grandes quemaduras”, dijo Karin Huster, de Médicos Sin Fronteras, una organización benéfica internacional que trabaja en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

"Niños completamente grises o blancos por el shock, quemados, gritando por sus padres. Muchos de ellos no gritan porque están en estado de shock".

El Ejército israelí dijo que había atacado “amenazas a nuestras fuerzas en la zona” y que un oficial de las fuerzas especiales de Israel había muerto en la operación.

El portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo el sábado que los rehenes estaban retenidos en dos apartamentos separados por unos cuantos pies de distancia, también dijo que las fuerzas entraron simultáneamente en ambos. Los equipos de rescate fueron objeto de un intenso tiroteo, incluso por parte de hombres armados que disparaban granadas propulsadas por cohetes, añadió, y el Ejército respondió con fuerza, incluso desde aviones.

Los sucesos del sábado también afectaron a los frágiles intentos de entregar ayuda humanitaria.

PUBLICIDAD

La jefa del Programa Mundial de Alimentos (PMA) dijo que suspendieron la distribución en los alrededores de un muelle construido por Estados Unidos frente a Gaza porque “dos de nuestros almacenes, el complejo de almacenes, fueron bombardeados ayer”.

Mira también: