Irán dispara misil y "se desvió" hacia país de la OTAN: ¿Qué pasó en Turquía?

La tensión en Medio Oriente volvió a aumentar este miércoles 4 de marzo de 2026, en medio de la ofensiva militar denominada Operación Furia Épica, impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Un nuevo incidente con un misil encendió las alertas y reforzó la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto

Por:N+ Univision y AFP
Video Conferencia completa Pete Hegseth 4 de marzo: EEUU garantiza que Irán no desarrollará armas nucleares

OTAN intercepta misil lanzado por Irán

La Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) confirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron un misil balístico disparado desde Irán, el cual se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía tras sobrevolar Irak y Siria. De acuerdo con el Ministerio de Defensa turco, el proyectil fue neutralizado en el Mediterráneo oriental antes de que pudiera impactar en territorio turco.

En un comunicado difundido en la red social X, antes conocida como Twitter, las autoridades señalaron que la amenaza fue contenida a tiempo y que el incidente no dejó víctimas ni personas heridas.

Mundo

Turquía descarta ser el objetivo

Un alto funcionario turco, que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), aseguró que Turquía no era el blanco previsto del ataque. Según explicó, el misil habría tenido como destino una base ubicada en la parte griega de Chipre, pero se desvió de su trayectoria.

Los restos del proyectil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia de Hatay, al sur de Turquía y fronteriza con Siria, a poco más de cien kilómetros de Chipre, punto estratégico en el conflicto.

En la isla de Chipre, el Reino Unido mantiene instalaciones militares estratégicas, entre ellas la base aérea de RAF Akrotiri, que recientemente fue alcanzada por un dron iraní, y la base terrestre de Dhekelia.

Llamado a evitar una mayor escalada

En medio de la creciente tensión, el canciller turco Hakan Fidan sostuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchi, en la que subrayó la necesidad de evitar acciones que puedan agravar aún más el conflicto en la región.

PUBLICIDAD

Video Guerra Medio Oriente día 5: Identifican a soldados caídos, hijo de ayatolá fallecido y operativo militar escala
