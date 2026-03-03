Israel Israel confirma más ataques contra Irán: Comparte videos de momentos en que caen bombas Autoridades de Israel confirmaron más ataques contra Irán, mientras Estados Unidos pone en duda un posible diálogo para frenar la guerra

Video Medio Oriente: AP reporta nuevas explosiones por ataques israelíes en Beirut

Este martes 3 de marzo de 2026, las Fuerzas de Israel (FDI) informaron de un nuevo ataque contra objetivos en Irán y compartieron videos del momento en que caen bombas.

Esta mañana, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en torno a la guerra al señalar que la intención de negociación llega “ demasiado tarde” y aseguró que las fuerzas de Irán están debilitadas.

Hasta este martes, se reportan más de 780 personas muertas en Irán, mientras Estados Unidos informa de 6 ciudadanos americanos fallecidos por los ataques en Medio Oriente.

Video ¿Cierre del estrecho de Ormuz afecta la economía y a los consumidores en Estados Unidos?

Más ataques contra Irán

Las FDI difundieron este martes imágenes de los nuevos ataques contra Irán y señaló que “completó nuevas oleadas de alcances en el oeste de Irán”.

De acuerdo con lo difundido por la FDI, hubo más de 60 ataques aéreos “dirigidos contra los lanzadores de misiles del régimen iraní, sus sistemas de defensa y sus sistemas de fuego activo”.

Las autoridades de Israel no dieron detalles de personas muertas o víctimas por los ataques aéreos que difundió este martes.

✈️🎯 Más de 60 alcances aéreos: La FAI completó nuevas oleadas de alcances en el oeste de Irán, dirigidas contra los lanzadores de misiles del régimen iraní, sus sistemas de defensa y sus sistemas de fuego activo. pic.twitter.com/IyMAwDBWoK — FDI (@FDIonline) March 3, 2026

Atacan edificio de Irán donde se elige a nuevo líder

Por otra parte, la agencia de noticias AFP informó de ataques a una sede del gobierno iraní.

En la información que compartió este martes, asegura que Estados Unidos e Israel "atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder de Irán", citando a la prensa iraní.