Irán Irán llama a detener la guerra: Esto pidió ante la ONU luego de ataques de Estados Unidos e Israel Irán pidió que se detenga la guerra y tomó medidas para que la población no quede sin alimentos, luego de ataques de Estados Unidos e Israel

Video Bombardeos en Teherán: Israel ataca la oficina presidencial y el Consejo de Seguridad

El Gobierno de Irán pidió que se detenga la guerra y tomó medidas para que la población no quede sin alimentos, luego de ataques de Estados Unidos e Israel

Este martes, el Gobierno de Irán anunció la prohibición de la exportación de productos alimentarios y agrícolas “hasta nuevo aviso”, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel.

PUBLICIDAD

La medida de frenar el envío de productos alimentarios es para dar “prioridad al abastecimiento de la población con bienes esenciales”.

Video Piloto mexicano de drones captura ataque de misiles israelíes

Por su parte, Estados Unidos actualizó su alerta de viaje y ordenó a personal diplomático no esencial y sus familias abandonar seis países de Medio Oriente.

El Departamento de Estado actualizó sus alertas de viaje para Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Irán pide detener la guerra

Este martes, el Gobierno de Irán hizo un llamado ante la Organización de las Naciones Unidas ( ONU) para detener la guerra.

"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un deber (...) si lo desea, puede actuar, porque no hay más obstáculo para la acción que su propia voluntad", indicó el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei.



Ya son cuatro días de ataques en Medio Oriente, luego de que el pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron las operaciones Furia Épica y Rugido de Léon, en Irán.

Hasta este martes, la Media Luna Roja iraní reportaba más 780 personas muertas por los ataques de Estados Unidos e Israel y señaló que van “más de 1.000 bombardeos que golpearon 153 ciudades y más de 500 puntos”.