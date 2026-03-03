Irán

¿Quién será el nuevo ayatolá de Irán? Así es la reunión de expertos que lo decidirá

La Asamblea de Expertos en Irán, conformada por 88 religiosos, es la encargada de elegir quién sucederá al líder supremo. Aquí te contamos cómo se toma esa decisión y cuáles son los requisitos que deben cumplir los candidatos

N+ Univision
Por:N+ Univision
¿Quién es el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán hace más de tres décadas?

Después de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fuera abatido al estallar la guerra, la duda es quién será el nuevo ayatolá del país iraní y cómo será elegido. Aquí te decimos los detalles.

Luego de conocerse la noticia de que Alí Jamenei, de 86 años, había muerto durante los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel, el gobierno iraní declaró un periodo de 40 días de luto oficial.

Israel inicia operaciones terrestres en el Sur del Líbano contra Hezbolá


Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en su red Truth Social que "una de las personas más malvadas de la historia está muerta".

El líder supremo que gobernó durante 36 años Irán será sepultado en la ciudad santa de Mashhad; sin embargo, todavía se desconoce la fecha exacta del entierro.

Así es la reunión de expertos para elegir al nuevo ayatolá

Tras el asesinato del líder supremo de Irán, tres altos cargos iraníes se encargan de la transición en el país: el presidente Masud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, y Alireza Arafi, religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución.

Ese triunvirato asumirá el poder interino hasta que la Asamblea de Expertos, un organismo conformado por 88 religiosos de alto nivel, elija entre los candidatos al sucesor de Alí Jamenei.

El nuevo ayatolá debe ser clérigo y, por lo tanto, hombre, ya que solo este género puede tener formación religiosa en Irán. Además, debe regirse por la ley islámica.

De acuerdo con algunos analistas, Alí Jamenei habría seleccionado a algunos candidatos para ocupar su cargo ante un eminente ataque que le arrebataría la vida.

Hijo del Ayatolá Alí Jamenei habría sido elegido como nuevo líder supremo de Irán; Francia toma acciones de defensa
Irán Ayatolá Ali Jamenei Israel Líderes Religiosos

