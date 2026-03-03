Noticias

Dron iraní ataca consulado de Estados Unidos en Dubái; No reportan víctimas

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato a la zona; hasta el momento no se reportan heridos.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, informó que la autoridades de Dubái le confirmaron que el incendio provocado por un dron cerca del Consulado de Estados Unidos, fue controlado. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato, además de que no se han reportado heridos.

En tanto, el incendio ya fue extinguido. Las autoridades de Dubái reafirman su compromiso de garantizar la seguridad de todos.

Video Guerra en Irán: Aumentan bajas de militares de EEUU y exigen salida de ciudadanos de 14 países árabes
