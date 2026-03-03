Noticias

¿Cuántos muertos van por guerra en Irán? Informan sobre víctimas y ciudades atacadas

Te contamos el saldo de muertos por el conflicto con Irán luego de ataques de Estados Unidos e Israel

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Medio Oriente: AP reporta nuevas explosiones por ataques israelíes en Beirut

Este martes 3 de marzo del 2026, la Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán ( IRCS) informó el número de muertos en su país después de que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo su operación militar desde el pasado sábado.

Por parte del gobierno de Estados Unidos también ha habido bajas, por lo que a continuación te contamos cuántos fallecidos hay desde que estalló el conflicto entre estas naciones.

PUBLICIDAD

¿Cuántos fallecidos hay en Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se han reportado 6 muertos tras sus ataques contra el gobierno iraní. Tres de los militares murieron el domingo contra una base en Kuwait, 1 murió por sus graves heridas y 2 fueron localizados sin vida en los escombros de una instalación atacada el lunes 2 de marzo.

Más sobre Noticias

Israel confirma más ataques contra Irán: Comparte videos de momentos en que caen bombas
1 mins

Israel confirma más ataques contra Irán: Comparte videos de momentos en que caen bombas

Mundo
Fotos del eclipse lunar total del 3 de marzo 2026: Así se vio la ‘Luna de Sangre’
12 fotos

Fotos del eclipse lunar total del 3 de marzo 2026: Así se vio la ‘Luna de Sangre’

Mundo
Irán llama a detener la guerra: Esto pidió ante la ONU luego de ataques de Estados Unidos e Israel
2 mins

Irán llama a detener la guerra: Esto pidió ante la ONU luego de ataques de Estados Unidos e Israel

Mundo
Centros de datos de Amazon Web Services son alcanzados por ataques con drones en Medio Oriente e interrumpen su servicio
2 mins

Centros de datos de Amazon Web Services son alcanzados por ataques con drones en Medio Oriente e interrumpen su servicio

Mundo
Atacan con drones la embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita, confirma Ministerio de Defensa
2 mins

Atacan con drones la embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita, confirma Ministerio de Defensa

Mundo
Presidente de Irán reacciona a ataques contra escuela y hospital: Envía mensaje al mundo
2 mins

Presidente de Irán reacciona a ataques contra escuela y hospital: Envía mensaje al mundo

Mundo
¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán
2 mins

¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán

Mundo
Guerra contra Irán | Muere esposa del ayatola Ali Jamenei: ¿Qué le pasó a la pareja del exlíder supremo de Irán?
1 mins

Guerra contra Irán | Muere esposa del ayatola Ali Jamenei: ¿Qué le pasó a la pareja del exlíder supremo de Irán?

Mundo
Guerra contra Irán | Hegseth dice que guerra en Irán "no es Irak, es una clara y decisiva misión"
2 mins

Guerra contra Irán | Hegseth dice que guerra en Irán "no es Irak, es una clara y decisiva misión"

Mundo
Guerra contra Irán | Aumenta a 6 el número de soldados estadounidenses muertos en guerra
3 mins

Guerra contra Irán | Aumenta a 6 el número de soldados estadounidenses muertos en guerra

Mundo

El Departamento de Estado le dijo a sus ciudadanos que abandonen más de una docena de países del Oriente Medio, porque estaba en riesgo su seguridad.

Por parte del presidente Donald Trump, informó que puede que las operaciones duren de 4 a 5 semanas y recalcó que Estados Unidos tenía un “suministro ilimitado” de municiones y armamento de alta calidad.

Video Bombardeos en Teherán: Israel ataca la oficina presidencial y el Consejo de Seguridad

¿Cuántos muertos hay en Irán?

La organización humanitaria nacional de Irán, la Media Luna Roja, informó que más de 780 personas han muerto en todo el país por le menos hasta este martes, tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, los más de 1000 bombardeos hechos desde el sábado tuvieron el alcance de más de 150 ciudades y más de 500 puntos.

Hezbollah dice estar listo para una guerra abierta


Israel envió más tropas al sur de Líbano este martes y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah señaló estar listo para una guerra abierta.

Hezbollah envió cohetes y drones al norte de Israel el lunes e Israel respondió con ataques aéreos que mataron a 52 personas en Líbano y más de 150 personas resultaron heridas.


ALM

Relacionados:
NoticiasEstados Unidos de AméricaIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX