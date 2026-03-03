Noticias ¿Cuántos muertos van por guerra en Irán? Informan sobre víctimas y ciudades atacadas Te contamos el saldo de muertos por el conflicto con Irán luego de ataques de Estados Unidos e Israel

Este martes 3 de marzo del 2026, la Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán ( IRCS) informó el número de muertos en su país después de que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo su operación militar desde el pasado sábado.

Por parte del gobierno de Estados Unidos también ha habido bajas, por lo que a continuación te contamos cuántos fallecidos hay desde que estalló el conflicto entre estas naciones.

¿Cuántos fallecidos hay en Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se han reportado 6 muertos tras sus ataques contra el gobierno iraní. Tres de los militares murieron el domingo contra una base en Kuwait, 1 murió por sus graves heridas y 2 fueron localizados sin vida en los escombros de una instalación atacada el lunes 2 de marzo.

El Departamento de Estado le dijo a sus ciudadanos que abandonen más de una docena de países del Oriente Medio, porque estaba en riesgo su seguridad.

Por parte del presidente Donald Trump, informó que puede que las operaciones duren de 4 a 5 semanas y recalcó que Estados Unidos tenía un “suministro ilimitado” de municiones y armamento de alta calidad.

¿Cuántos muertos hay en Irán?

La organización humanitaria nacional de Irán, la Media Luna Roja, informó que más de 780 personas han muerto en todo el país por le menos hasta este martes, tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, los más de 1000 bombardeos hechos desde el sábado tuvieron el alcance de más de 150 ciudades y más de 500 puntos.

Hezbollah dice estar listo para una guerra abierta



Israel envió más tropas al sur de Líbano este martes y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah señaló estar listo para una guerra abierta.

Hezbollah envió cohetes y drones al norte de Israel el lunes e Israel respondió con ataques aéreos que mataron a 52 personas en Líbano y más de 150 personas resultaron heridas.