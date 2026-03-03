Cuba

Cuba autoriza por primera vez empresas mixtas entre el Estado y el sector privado, ¿qué implica esta medida?

El gobierno cubano seguirá manteniendo el monopolio de la salud, la educación y la defensa.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Comisión de Miami-Dade pide a Washington incluir al exilio cubano en el futuro de la isla

El gobierno de Cuba autorizó este martes, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa.

El decreto ley 114/2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a inicios de abril, regula "las asociaciones de entidades empresariales estatales y no estatales" para "la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas", según el texto publicado en la Gaceta Oficial.

PUBLICIDAD

Estas nuevas entidades tendrán autonomía empresarial y pueden determinar el número de empleados y sus salarios, así como abrir establecimientos comerciales en Cuba y en el extranjero.

Asimismo, podrán realizar todo tipo de actividades, "con excepción de la prestación de servicios de salud y educación o de actividades relacionadas con las instituciones armadas", añade el texto, subrayando que no están sujetos a los principios de planificación que rigen gran parte de la economía cubana.

Más sobre Cuba

Crisis de combustible en Cuba pone en riesgo a más de 32 mil embarazadas y provoca meses de espera para obtener gasolina
5 mins

Crisis de combustible en Cuba pone en riesgo a más de 32 mil embarazadas y provoca meses de espera para obtener gasolina

Mundo
¿Rusia, al rescate de Cuba? Revelan posible envío de petróleo pese a bloqueo de Estados Unidos
2 mins

¿Rusia, al rescate de Cuba? Revelan posible envío de petróleo pese a bloqueo de Estados Unidos

Mundo
Inusual conferencia de Cuba hoy: Mensaje de Díaz-Canel por extrema escasez de combustible
2 mins

Inusual conferencia de Cuba hoy: Mensaje de Díaz-Canel por extrema escasez de combustible

Mundo
Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela
1 mins

Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela

Mundo
Cuba recibe apoyo de China con $80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz
1 mins

Cuba recibe apoyo de China con $80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz

Mundo
Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump
2 mins

Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump

Mundo
En un minuto: El huracán Melissa alcanza la categoría 5 mientras se acerca a Jamaica
1:08

En un minuto: El huracán Melissa alcanza la categoría 5 mientras se acerca a Jamaica

Mundo
¿Por qué Cuba libera prisioneros ahora?: tres claves para entender la situación actual en el país
2:36

¿Por qué Cuba libera prisioneros ahora?: tres claves para entender la situación actual en el país

Mundo
Fuertes lluvias y marea alta por el huracán Oscar en Cuba
0:40

Fuertes lluvias y marea alta por el huracán Oscar en Cuba

Mundo
Tres barcos de guerra de Rusia regresan a Cuba: son una muestra de “relaciones de amistad y colaboración”
3 mins

Tres barcos de guerra de Rusia regresan a Cuba: son una muestra de “relaciones de amistad y colaboración”

Mundo

En 2021, el gobierno cubano autorizó la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), hasta con 100 empleados, en ciertos sectores de la economía, luego de una prohibición de casi seis décadas.

Video Régimen cubano revela presuntas pruebas sobre enfrentamiento mortal con lancha de Florida


Ante las dificultades del Estado para obtener divisas en medio de una crisis económica sin precedentes —marcada por el reforzamiento del embargo estadounidense, la caída del turismo, el fracaso de la reforma monetaria y las debilidades estructurales de las empresas estatales—, el sector privado ha ganado terreno en el tejido económico en los últimos años.

Para 2025, las aproximadamente 9.900 empresas privadas del país representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa.

Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, representando el 55% del comercio total.

En este contexto, Washington, que impone un bloqueo energético de facto a La Habana, ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al gobierno comunista cubano.

PUBLICIDAD

FTA

Video Habla cubana acusada por el régimen de ser el cerebro tras supuesto operativo de infiltración
Relacionados:
CubaEmpresasNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX