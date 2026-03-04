Noticias

“Irán intentó matar a Trump y el presidente rió al último”: Pete Hegseth sobre guerra

El Pentágono fue el escenario de una conferencia de prensa encabezada por Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, el miércoles 4 de marzo de 2026, en la que abordó los detalles de la Operación Furia Épica, una ofensiva militar conjunta emprendida por el Gobierno de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Video Operación Furia Épica: EEUU despliega el doble del poder aéreo usado en la guerra de Irak

Irán intentó matar a Trump: Pete Hegseth

Durante su intervención, Hegseth aseguró que Irán intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, afirmó que el mandatario “rió al último”, ya que -según sus palabras- el líder supremo iraní, Alí Jamenei, fue quien terminó siendo abatido.

El líder de Irán que intentó asesinar a Trump ha sido asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump y el presidente rió al último. Los líderes de Irán están muertos; el consejo que podría escoger a un sucesor está muerto o escondido cobardemente”, declaró.

“La fuerza aérea de Irán ya no existe; fue destruida en 2026. La marina iraní está hundida en el Golfo Pérsico. La misión está enfocada en destruir misiles y drones de Irán, así como las fábricas que los producen, aniquilar a su marina y cortar su ruta hacia armas nucleares. Irán nunca estará en posesión de un arma nuclear”, agregó.

La Operación Furia Épica, de acuerdo con lo expuesto, tiene como objetivo debilitar de manera definitiva la capacidad militar iraní, especialmente en materia de desarrollo armamentístico y potencial nuclear.

Cuatro días de lucha: avances de la ofensiva

Hegseth añadió que la ofensiva apenas comienza y destacó los avances logrados en los primeros días de la operación.

A cuatro días de iniciar (el ataque), apenas empezamos a luchar. Estados Unidos lucha para ganar.
Pete Hegseth, secretario de Defensa


“Llevamos cuatro días de esto . La métrica allá está cambiando y las cosas se están asentando. Es muy pronto, pero como dijo Trump, tomaremos todo el tiempo necesario para garantizar el éxito. En cuatro días llevamos resultados históricos, increíbles”, afirmó. El funcionario aseguró que las fuerzas iraníes “están perdidas y lo saben, o pronto lo sabrán”, y subrayó que apenas han comenzado a “cazar, desmantelar, destruir y vencer sus capacidades”.

Enviarán ataques "más grandes" a Irán

“Anoche, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo tuvieron el control total del cielo iraní. Eso significa control absoluto del espacio aéreo, sin oposición. Todo el día y toda la noche volaremos, localizando y eliminando misiles y el poder de las Fuerzas Armadas iraníes. Lo haremos sobre Teherán, su capital; sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria ( IRGC). Los líderes iraníes voltearán al cielo y verán solo la fuerza aérea de Estados Unidos e Israel, hasta que nosotros decidamos que ha terminado. Irán no podrá hacer nada al respecto. M uerte y destrucción desde el cielo, todo el día”, expresó.

Asimismo, sostuvo que cuentan con l a “autoridad máxima” otorgada por el presidente y reglas de enfrentamiento claras. Indicó que, hasta el momento, la Operación Furia Épica ha desplegado el doble del poder aéreo que Irán y que la campaña registra una intensidad siete veces mayor que la de las operaciones previas en la llamada guerra de 12 días entre Israel e Irán.

“Como dijo Trump, vienen olas más grandes. Estamos acelerando. Más bombardeos y más soldados llegan hoy. Vamos a usar bombas de gravedad con precisión GPS, de las que tenemos una cantidad ilimitada. El enemigo ya no puede lanzar misiles con eficacia. Nuestras defensas aéreas tienen amplio margen; podemos mantener esta lucha el tiempo que sea necesario. Nosotros fijamos el término”, señaló.

EEUU vengará muerte de soldados

Hegseth reconoció que, pese al dominio aéreo proclamado, algunos misiles iraníes lograron impactar y causaron la muerte de seis soldados estadounidenses, asegurando que Estados Unidos se vengará por dicha acción.

“Se habla del volumen de misiles que Irán pudo enviar en dos días. Algunos atravesaron y mataron a seis de nuestros soldados, y sin duda los vamos a vengar”, concluyó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Video Guerra Medio Oriente: Pete Hegseth anuncia control total del cielo iraní por las fuerzas aéreas aliadas
