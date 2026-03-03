Medio Oriente Guerra en Irán: ¿Qué países están involucrados en el conflicto armado? El conflicto armado ha generado daños colaterales en otros países, principalmente, en el Medio Oriente. Aquí te decimos qué naciones son las afectadas.

Video Israel inicia operaciones terrestres en el sur del Líbano contra Hezbolá

La intervención armada de Estados Unidos en contra de Irán, con el respaldo de Israel, puso en alerta al mundo. La intensificación de esta guerra hizo que algunos países ya sufrieran daños colaterales derivados de los misiles lanzados y aquí te decimos cuáles son.

El principal aliado de Estados Unidos en esta guerra es Israel, país que le ha brindado apoyo militar y estratégico. El lunes 2 de marzo de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que los ataques en contra de Irán pueden durar varias semanas.

PUBLICIDAD

Estos bombardeos han provocado daños colaterales, principalmente, en países del Medio Oriente, que se localizan a la mitad de la guerra entre Israel e Irán, la cual se agudizó a partir del domingo 1 de marzo.

Video Guerra en Irán 2026: 59% de los estadounidenses desaprueba el ataque de Trump a Teherán



Las naciones que se han visto arrastradas a la guerra, ya sea por ataques militares o por interceptaciones de drones son Irak, Jordania y Líbano, donde los habitantes de más de 80 aldeas tuvieron que evacuar el martes 2 de marzo.

¿Qué otros países presentan daños colaterales por el conflicto armado?

Antes de que se intensificara el conflicto armado entre Israel e Irán, los Emiratos Árabes Unidos eran considerados una zona segura y ajena a la guerra; sobre todo Dubái y Abu Dabi. Sin embargo, ahora la zona se ha visto envuelto en el conflicto y ha sido blanco de ataques militares.

En Arabia Saudita, los ataques iraníes se concentraron contra la embajada de Estados Unidos, generando la reacción del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con información preliminar, la operación estadounidense-israelí ha dejado más de 780 personas sin vida. Mientras que los misiles iraníes en contra de Israel, en diferentes puntos del territorio, suman por lo menos 11 personas muertas.

Video Guerra Medio Oriente: EEUU ordena el cierre de embajadas en Arabia Saudita y Kuwait tras ataques de Irán