Crece Tensión con Medio Oriente: Trump informa de envío de otro portaaviones
El presidente Donald Trump informó sobre el envío de otro portaaviones a Medio Oriente, mientras el OIEA ve "terriblemente difícil" un acuerdo nuclear con Irán
El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos enviará otro portaaviones a Medio Orente, mientras el OIEA considera "terriblemente difícil" alcanzar un acuerdo nuclear con Irán.
Estados Unidos ha vivido momentos de tensión con países de Medio Oriente, como Irán, por temas de energía nuclear.
Irán ha informado de su disposición a sentarse a negociar con Estados Unidos, bajo condición de igualdad de las partes, incluso, ha dicho que desactivaría lo que considera su "bomba nuclear", al referirse al urania enriquecido.
