Medio Oriente

Crece Tensión con Medio Oriente: Trump informa de envío de otro portaaviones

El presidente Donald Trump informó sobre el envío de otro portaaviones a Medio Oriente, mientras el OIEA ve "terriblemente difícil" un acuerdo nuclear con Irán

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Este es el portaaviones preferido de Estados Unidos

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos enviará otro portaaviones a Medio Orente, mientras el OIEA considera "terriblemente difícil" alcanzar un acuerdo nuclear con Irán.

Más sobre Medio Oriente

Trump envía a su representante al portaaviones Abraham Lincoln en medio de diálogo nuclear entre EEUU e Irán
2 mins

Trump envía a su representante al portaaviones Abraham Lincoln en medio de diálogo nuclear entre EEUU e Irán

Estados Unidos
Estados Unidos realizará ejercicios militares durante varios días en Medio Oriente para demostrar capacidad de despliegue
1 mins

Estados Unidos realizará ejercicios militares durante varios días en Medio Oriente para demostrar capacidad de despliegue

Estados Unidos
USS Abraham Lincoln: Así es el portaaviones de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente
4 mins

USS Abraham Lincoln: Así es el portaaviones de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente

Estados Unidos
“Nadie sabe lo que voy a hacer”: Trump evita decir si ordenará un ataque de EEUU contra Irán
0:34

“Nadie sabe lo que voy a hacer”: Trump evita decir si ordenará un ataque de EEUU contra Irán

Estados Unidos
En un minuto: Trump llega a Catar, segunda escala de su gira por Medio Oriente
1:12

En un minuto: Trump llega a Catar, segunda escala de su gira por Medio Oriente

Estados Unidos
EEUU investiga la publicación no autorizada de documentos clasificados sobre supuestos planes de ataque de Israel a Irán
3 mins

EEUU investiga la publicación no autorizada de documentos clasificados sobre supuestos planes de ataque de Israel a Irán

Estados Unidos
Estos son el portaviones y el submarino enviados a Oriente Medio por EEUU
1:18

Estos son el portaviones y el submarino enviados a Oriente Medio por EEUU

Estados Unidos
Varios heridos en una base militar estadounidense en Irak tras un ataque con cohetes: reportes
3 mins

Varios heridos en una base militar estadounidense en Irak tras un ataque con cohetes: reportes

Estados Unidos
Cuándo terminará realmente la guerra en Afganistán
1 mins

Cuándo terminará realmente la guerra en Afganistán

Estados Unidos
Detienen a una pareja estadounidense que pretendía unirse a Estado Islámico en Yemen
2 mins

Detienen a una pareja estadounidense que pretendía unirse a Estado Islámico en Yemen

Estados Unidos

Estados Unidos ha vivido momentos de tensión con países de Medio Oriente, como Irán, por temas de energía nuclear.

PUBLICIDAD

Irán ha informado de su disposición a sentarse a negociar con Estados Unidos, bajo condición de igualdad de las partes, incluso, ha dicho que desactivaría lo que considera su "bomba nuclear", al referirse al urania enriquecido.

Más información en breve

Relacionados:
Medio OrienteIránNoticiasDonald Trump