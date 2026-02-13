Crece Tensión con Medio Oriente: Trump informa de envío de otro portaaviones

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos enviará otro portaaviones a Medio Orente, mientras el OIEA considera "terriblemente difícil" alcanzar un acuerdo nuclear con Irán.

Detienen a una pareja estadounidense que pretendía unirse a Estado Islámico en Yemen

Estos son el portaviones y el submarino enviados a Oriente Medio por EEUU

EEUU investiga la publicación no autorizada de documentos clasificados sobre supuestos planes de ataque de Israel a Irán

En un minuto: Trump llega a Catar, segunda escala de su gira por Medio Oriente

“Nadie sabe lo que voy a hacer”: Trump evita decir si ordenará un ataque de EEUU contra Irán

USS Abraham Lincoln: Así es el portaaviones de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente

Trump envía a su representante al portaaviones Abraham Lincoln en medio de diálogo nuclear entre EEUU e Irán

Estados Unidos ha vivido momentos de tensión con países de Medio Oriente, como Irán, por temas de energía nuclear.

Irán ha informado de su disposición a sentarse a negociar con Estados Unidos, bajo condición de igualdad de las partes, incluso, ha dicho que desactivaría lo que considera su "bomba nuclear", al referirse al urania enriquecido.