Trump dice que no asistirá al Super Bowl y que está "en contra" de Bad Bunny y Green Day

Noticias Identifican a hombre baleado por agentes federales en Minnesota Se trataba de Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, ciudadano estadounidense, nacido en Illinois

Video Trump cuestiona el calentamiento global ante la histórica ola de frío que azota a 40 estados

Los familiares dicen que el hombre asesinado por un oficial federal en Minneapolis el sábado era un enfermero de cuidados intensivos en la Administración de Veteranos que se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en su ciudad.

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, era un ávido amante de la naturaleza que disfrutaba de las aventuras con Joule, su querido perro leopardo Catahoula, quien también falleció recientemente. Participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a principios de este mes.

“Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más”, dijo Michael Pretti, el padre de Alex. “Sentía que protestar era una forma de expresar su preocupación por los demás”.

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales indicaban que no tenía antecedentes penales y su familia afirmó que nunca había tenido contacto con las fuerzas del orden, salvo un par de multas de tráfico.

Difunden video de agresión contra Alex Pretti

En un video tomado por un transeúnte obtenido por AP, se puede escuchar a los manifestantes soplando silbatos y gritando blasfemias a los agentes en Nicollet Avenue.

El video muestra a un agente empujando a una persona que vestía una chaqueta marrón, falda verde y mallas negras, y que llevaba una botella de agua. La persona intenta acercarse a un hombre y ambos se abrazan.

El hombre, que lleva una chaqueta marrón y un sombrero negro, parece estar sosteniendo su teléfono hacia el oficial.

El mismo oficial empuja al hombre en el pecho y los dos, todavía abrazados, caen hacia atrás.

El video luego cambia a otra parte de la calle y vuelve a mostrar a los dos individuos desvinculándose. El video cambia de enfoque nuevamente y luego muestra a tres oficiales rodeando al hombre.

Pronto, al menos siete agentes rodean al hombre. Uno lo tiene sobre la espalda y otro, que parece tener una lata en la mano, le asesta un golpe en el pecho. Varios agentes intentan llevarle los brazos a la espalda, pero parece resistirse. Al jalarle los brazos, su rostro se ve brevemente en la cámara. El agente con la lata lo golpea cerca de la cabeza varias veces.