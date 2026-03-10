Disparan contra consulado de Estados Unidos en Toronto: Esto se sabe del tiroteo hoy 10 de marzo 2026
Este martes, la policía de Toronto informó que recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en el consulado estadounidense
Video Conferencia completa 10 de marzo Pete Hegseth y Dan Caine sobre informe de conflicto en Medio Oriente e Irán
Hoy, 10 de marzo de 2026, dispararon contra el consulado de Estados Unidos en Toronto; en N+ Univisión te compartimos qué se sabe del tiroteo del tiroteo de este martes.
La Policía de Toronto dio a conocer que a las 5:29 horas (tiempo local) recibieron un reporte de tiroteo contra el consulado, que se encuentra en un lugar céntrico de la ciudad.
En breve más información.
Video Así se preparan diplomáticos estadounidenses ante posibles ataques contra embajadas
