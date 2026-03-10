Disparan contra consulado de Estados Unidos en Toronto: Esto se sabe del tiroteo hoy 10 de marzo 2026

Video Conferencia completa 10 de marzo Pete Hegseth y Dan Caine sobre informe de conflicto en Medio Oriente e Irán

Hoy, 10 de marzo de 2026, dispararon contra el consulado de Estados Unidos en Toronto; en N+ Univisión te compartimos qué se sabe del tiroteo del tiroteo de este martes.

La Policía de Toronto dio a conocer que a las 5:29 horas (tiempo local) recibieron un reporte de tiroteo contra el consulado, que se encuentra en un lugar céntrico de la ciudad.