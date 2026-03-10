Última hora

Disparan contra consulado de Estados Unidos en Toronto: Esto se sabe del tiroteo hoy 10 de marzo 2026

Este martes, la policía de Toronto informó que recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en el consulado estadounidense

Hoy, 10 de marzo de 2026, dispararon contra el consulado de Estados Unidos en Toronto; en N+ Univisión te compartimos qué se sabe del tiroteo del tiroteo de este martes.

La Policía de Toronto dio a conocer que a las 5:29 horas (tiempo local) recibieron un reporte de tiroteo contra el consulado, que se encuentra en un lugar céntrico de la ciudad.

En breve más información.

