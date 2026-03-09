Última hora

Rusia ofrece apoyo a Irán: Este mensaje envió Putin a nuevo líder Mojtaba Jamenei

El presidente ruso mandó un mensaje a Mojtaba Jamenei; esto indicó

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció apoyo a Irán; en N+ Univision te compartimos cuál es el mensaje que envió al nuevo líder Mojtaba Jamenei.

Lo anterior se da luego de su reciente nombramiento en medio de tensiones en Medio Oriente. De acuerdo con el mensaje del Kremlin, el mandatario ruso reiteró el apoyo de Rusia y destacó la relación entre ambas naciones.

Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes.
Vladimir Putin, presidente de Rusia.


El nombramiento de Mojtaba Jamenei ocurrió días después de la muerte de su padre, el anterior líder supremo, en el inicio de una ofensiva de las fuerzas armadas de Israel y Estados Unidos.

Información en desarrollo.

