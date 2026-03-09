Ecuador

En Ecuador, el ejército confisca un submarino que serviría para traficar drogas

El semisumergible había sido abastecido con miles de litros de combustible, por lo que se cree que su viaje a través del mar iba a ser largo hasta llevar a su destino la cocaína que traficaría.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Capturan narcosubmarino que transportaba 5,700 libras de cocaína y hallan dos cadáveres a bordo

Elementos del ejército de Ecuador detectaron y confiscaron un narcosubmarino que serviría para traficar drogas a mercados internacionales, el jueves 5 de marzo de 2026.

El semisumergible, de 35 metros de longitud, estaba oculto en el área de la Isla Santa Rosa, dentro de la reserva natural Cayapas–Mataje, cerca de la frontera con Colombia.

PUBLICIDAD

Este submarino estaba "listo para iniciar una navegación prolongada" que permitiría transportar sustancias ilícitas, de acuerdo con lo que informó en un comunicado el Ministerio de Defensa de Ecuador.

El narcosubmarino ya había sido abastecido con unos 22 mil 700 litros de combustible, lo que suponía que estaba preparado para un viaje largo en mar abierto.

"Durante la intervención, el personal militar fue recibido con disparos por parte de sujetos armados, por lo que las unidades en el sector repelieron el ataque mediante el uso progresivo y legítimo de la fuerza", informó el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

Más sobre Ecuador

El momento en que estalla un coche bomba en Ecuador: deja un muerto y decenas de heridos
1:12

El momento en que estalla un coche bomba en Ecuador: deja un muerto y decenas de heridos

Mundo
Estos narcos utilizaban camiones de bomberos y ambulancias para traficar drogas y armas
0:57

Estos narcos utilizaban camiones de bomberos y ambulancias para traficar drogas y armas

Mundo
Qué viene ahora en Venezuela tras el "triunfo" de Maduro que desconoce la oposición
6 mins

Qué viene ahora en Venezuela tras el "triunfo" de Maduro que desconoce la oposición

Mundo
Quién es ‘Fito’, el criminal más peligroso de Ecuador cuya fuga generó una explosión de violencia en todo el país
4 mins

Quién es ‘Fito’, el criminal más peligroso de Ecuador cuya fuga generó una explosión de violencia en todo el país

Mundo
Qué pasará en 2023: de elecciones a la coronación de Carlos III
23 fotos

Qué pasará en 2023: de elecciones a la coronación de Carlos III

Mundo
Mira sus fotos: Nace uno de los animales más 'raros' del mundo y marca un hito único
13 fotos

Mira sus fotos: Nace uno de los animales más 'raros' del mundo y marca un hito único

Mundo
Continúan las protestas en varios países del mundo y la ONU llama a evitar la violencia: "líderes, escuchen los problemas de la gente"
2 mins

Continúan las protestas en varios países del mundo y la ONU llama a evitar la violencia: "líderes, escuchen los problemas de la gente"

Mundo
Por los derechos democráticos o en contra de la subida de los precios: las masivas protestas que sacuden varios rincones del planeta (fotos)
23 fotos

Por los derechos democráticos o en contra de la subida de los precios: las masivas protestas que sacuden varios rincones del planeta (fotos)

Mundo

"Una vez controlada la situación, se continuó con las operaciones de búsqueda y aseguramiento en la zona", agregó la dependencia.

Video Captura de semisumergible en España confirma que esta es la nueva vía de entrada de droga a Europa

Los militares también descubrieron el centro logístico de los narcos

Entre la zona de manglares, los militares también localizaron un campamento clandestino que servía como centro logístico de redes del narcotráfico para distribuir estupefacientes a través de embarcaciones.

Según el mismo comunicado, además hallaron "equipos de navegación y una escopeta, evidenciando la existencia de una estructura logística destinada a sostener actividades ilícitas en esta zona estratégica de la frontera norte".

En este punto de la reserva natural, las Fuerzas Armadas de Ecuador decomisaron seis lanchas rápidas, siete motores fuera de borda y decenas de barriles de combustible.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Ecuador no informó sobre narcotraficantes detenidos ni drogas aseguradas.

Video Así son los operativos nocturnos de la Guardia Costera de EEUU en busca de traficantes de droga

¿Cuál era el destino del narcosubmarino?

De acuerdo con autoridades ecuatorianas, el semisumergible estaba en la fase final antes de zarpar hacia rutas marítimas internacionales para, probablemente, transportar cocaína.

PUBLICIDAD

El destino de este narcosubmarino podría haber sido Centroamérica, Estados Unidos e, incluso, mercados para el tráfico de drogas más lejanos, pero redituables como Europa o Australia.

Este tipo de embarcaciones con sustancias prohibidas suele ser de gran utilidad para los narcotraficantes, ya que les permite transportar varias toneladas de drogas con bajas posibilidades de ser detectados porque atraviesan los mares semisumergidos y no son tan fáciles de detectar por los radares de las autoridades.

El hallazgo de este semisumergible ocurrió después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una nueva fase en la guerra de su gobierno contra los cárteles de la droga.

Relacionados:
EcuadorNarcotráficoNarco submarinosCocaínaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX