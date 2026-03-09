Ecuador En Ecuador, el ejército confisca un submarino que serviría para traficar drogas El semisumergible había sido abastecido con miles de litros de combustible, por lo que se cree que su viaje a través del mar iba a ser largo hasta llevar a su destino la cocaína que traficaría.

Elementos del ejército de Ecuador detectaron y confiscaron un narcosubmarino que serviría para traficar drogas a mercados internacionales, el jueves 5 de marzo de 2026.

El semisumergible, de 35 metros de longitud, estaba oculto en el área de la Isla Santa Rosa, dentro de la reserva natural Cayapas–Mataje, cerca de la frontera con Colombia.

Este submarino estaba "listo para iniciar una navegación prolongada" que permitiría transportar sustancias ilícitas, de acuerdo con lo que informó en un comunicado el Ministerio de Defensa de Ecuador.

El narcosubmarino ya había sido abastecido con unos 22 mil 700 litros de combustible, lo que suponía que estaba preparado para un viaje largo en mar abierto.

"Durante la intervención, el personal militar fue recibido con disparos por parte de sujetos armados, por lo que las unidades en el sector repelieron el ataque mediante el uso progresivo y legítimo de la fuerza", informó el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

"Una vez controlada la situación, se continuó con las operaciones de búsqueda y aseguramiento en la zona", agregó la dependencia.

Los militares también descubrieron el centro logístico de los narcos

Entre la zona de manglares, los militares también localizaron un campamento clandestino que servía como centro logístico de redes del narcotráfico para distribuir estupefacientes a través de embarcaciones.

Según el mismo comunicado, además hallaron "equipos de navegación y una escopeta, evidenciando la existencia de una estructura logística destinada a sostener actividades ilícitas en esta zona estratégica de la frontera norte".

En este punto de la reserva natural, las Fuerzas Armadas de Ecuador decomisaron seis lanchas rápidas, siete motores fuera de borda y decenas de barriles de combustible.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Ecuador no informó sobre narcotraficantes detenidos ni drogas aseguradas.

¿Cuál era el destino del narcosubmarino?

De acuerdo con autoridades ecuatorianas, el semisumergible estaba en la fase final antes de zarpar hacia rutas marítimas internacionales para, probablemente, transportar cocaína.

El destino de este narcosubmarino podría haber sido Centroamérica, Estados Unidos e, incluso, mercados para el tráfico de drogas más lejanos, pero redituables como Europa o Australia.

Este tipo de embarcaciones con sustancias prohibidas suele ser de gran utilidad para los narcotraficantes, ya que les permite transportar varias toneladas de drogas con bajas posibilidades de ser detectados porque atraviesan los mares semisumergidos y no son tan fáciles de detectar por los radares de las autoridades.