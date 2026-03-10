Noticias

Jugadoras de soccer de Irán reciben asilo, pero no todas: Esto pasó en Australia

Las jugadoras debutaron en la Copa de Asia en 2022 en India y se convirtieron en heroínas, porque en su país los derechos de las mujeres están reprimidos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Sospechosos de lanzar objetos explosivos en Gracie Mansion enfrentan cargos de terrorismo

Australia aceptó el asilo de siete jugadoras de soccer de Irán tras la presión de diferentes organizaciones y personalidades que señalaron que corrían peligro de regresar a su país por no cantar el himno nacional.

Lamentablemente, el resto del equipo se fue sin sus compañeras este martes 10 de marzo desde Sídney a Kuala Lumpur, donde deberían continuar su viaje de regreso a Irán.

PUBLICIDAD

Las jugadoras debutaron en la Copa de Asia en 2022 en India y se convirtieron en heroínas, porque en su país los derechos de las mujeres están reprimidos.

¿Qué pasó con el resto de las jugadoras de soccer?

Más sobre Noticias

Disparan contra consulado de Estados Unidos en Toronto: Esto se sabe del tiroteo hoy 10 de marzo 2026
1 mins

Disparan contra consulado de Estados Unidos en Toronto: Esto se sabe del tiroteo hoy 10 de marzo 2026

Mundo
En localidad alemana, confunden meteorito con misil y llaman a emergencias
2 mins

En localidad alemana, confunden meteorito con misil y llaman a emergencias

Mundo
Familia demanda a OpenAI, creador de ChatGPT, por tiroteo en una escuela de Canadá
1 mins

Familia demanda a OpenAI, creador de ChatGPT, por tiroteo en una escuela de Canadá

Mundo
En Ecuador, el ejército confisca un submarino que serviría para traficar drogas
2 mins

En Ecuador, el ejército confisca un submarino que serviría para traficar drogas

Mundo
Estudiantes protestan en la Universidad de La Habana por la crisis energética en Cuba
2 mins

Estudiantes protestan en la Universidad de La Habana por la crisis energética en Cuba

Mundo
Periódico iraní revela los rostros y nombres de los niños muertos en el primer ataque de Estados Unidos
2 mins

Periódico iraní revela los rostros y nombres de los niños muertos en el primer ataque de Estados Unidos

Mundo
¿Quién es el nuevo líder de Irán? Este es el perfil e historia del ayatolá Mojtaba Jamenei
2 mins

¿Quién es el nuevo líder de Irán? Este es el perfil e historia del ayatolá Mojtaba Jamenei

Mundo
Rusia ofrece apoyo a Irán: Este mensaje envió Putin a nuevo líder Mojtaba Jamenei
1 mins

Rusia ofrece apoyo a Irán: Este mensaje envió Putin a nuevo líder Mojtaba Jamenei

Mundo
Últimas Noticias: Donald Trump: “Si Irán detiene el petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora”
52 Historias
Liveblog

Últimas Noticias: Donald Trump: “Si Irán detiene el petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora”

Mundo
Claves para entender Irán: religión, poder político y la estricta policía de la moral
10 mins

Claves para entender Irán: religión, poder político y la estricta policía de la moral

Mundo

De acuerdo con el ministro del Interior australiano, Tony Burke, se realizaron conversaciones secretas con las jugadoras de soccer para ultimar las demandas de asilo para las que lo quisieran, lo pudieran pedir.

Cinco futbolistas de todo el equipo acabaron pidiendo el asilo, por lo que se fugaron de su hotel la madrugada del lunes. Por eso la policía las trasladó a un lugar seguro.

Burke comentó que en la noche dio su aprobación final a las solicitudes de visados humanitarios y les dijo a las chicas que estaban seguras en Australia y que ya hacía falta que se sintieran como en casa.

Poco después, de acuerdo con la cadena de noticias ABC, otras dos futbolistas también formalizaron la petición de asilo.

De acuerdo con un Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, dijo que es probable que algunas integrantes del equipo ya hayan visto a sus familias amenazadas y que corran el riesgo de ser perseguidas.

Video ¿Por qué hay volatilidad de los precios de la gasolina? Barril de petróleo oscila en los $100 y $120

¿Qué personalidades insistieron con el asilo?

El lunes varias personalidades se manifestaron a favor de que le dieran asilo a las jugadoras de soccer iraníes; tal fue el caso del presidente Donald Trump, la escritora británica J.K. Rowling y el hijo del último sah, Reza Pahlavi.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, autoridades iraníes no se han pronunciado al respecto.

ALM

Relacionados:
NoticiasAustraliaIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX