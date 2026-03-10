Noticias Jugadoras de soccer de Irán reciben asilo, pero no todas: Esto pasó en Australia Las jugadoras debutaron en la Copa de Asia en 2022 en India y se convirtieron en heroínas, porque en su país los derechos de las mujeres están reprimidos



Video Sospechosos de lanzar objetos explosivos en Gracie Mansion enfrentan cargos de terrorismo

Australia aceptó el asilo de siete jugadoras de soccer de Irán tras la presión de diferentes organizaciones y personalidades que señalaron que corrían peligro de regresar a su país por no cantar el himno nacional.

Lamentablemente, el resto del equipo se fue sin sus compañeras este martes 10 de marzo desde Sídney a Kuala Lumpur, donde deberían continuar su viaje de regreso a Irán.

PUBLICIDAD

Las jugadoras debutaron en la Copa de Asia en 2022 en India y se convirtieron en heroínas, porque en su país los derechos de las mujeres están reprimidos.

¿Qué pasó con el resto de las jugadoras de soccer?

De acuerdo con el ministro del Interior australiano, Tony Burke, se realizaron conversaciones secretas con las jugadoras de soccer para ultimar las demandas de asilo para las que lo quisieran, lo pudieran pedir.

Cinco futbolistas de todo el equipo acabaron pidiendo el asilo, por lo que se fugaron de su hotel la madrugada del lunes. Por eso la policía las trasladó a un lugar seguro.

Burke comentó que en la noche dio su aprobación final a las solicitudes de visados humanitarios y les dijo a las chicas que estaban seguras en Australia y que ya hacía falta que se sintieran como en casa.

Poco después, de acuerdo con la cadena de noticias ABC, otras dos futbolistas también formalizaron la petición de asilo.

De acuerdo con un Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, dijo que es probable que algunas integrantes del equipo ya hayan visto a sus familias amenazadas y que corran el riesgo de ser perseguidas.

Video ¿Por qué hay volatilidad de los precios de la gasolina? Barril de petróleo oscila en los $100 y $120

¿Qué personalidades insistieron con el asilo?

El lunes varias personalidades se manifestaron a favor de que le dieran asilo a las jugadoras de soccer iraníes; tal fue el caso del presidente Donald Trump, la escritora británica J.K. Rowling y el hijo del último sah, Reza Pahlavi.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, autoridades iraníes no se han pronunciado al respecto.