Noticias ¿Quién es el nuevo líder de Irán? Este es el perfil e historia del ayatolá Mojtaba Jamenei Irán eligió a un nuevo líder, al cual Donald Trump ha calificado como "peso ligero". Aquí te contamos los detalles de quién es el ayatolá Mojtaba Jamenei

Video Mojtaba Jamenei es elegido nuevo líder supremo de Irán

Tras una semana de los ataques perpetrados por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Asamblea de Expertos escogió a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei, como su líder supremo. Este nombramiento deja ver que la República Islámica no dará tregua ante la guerra.

El presidente de los Estados Unidos ha calificado al hijo del ayatolá Ali Jamenei como “peso ligero” y había expresado antes del nombramiento que el próximo líder supremo no duraría mucho, sin su aprobación. En el caso de Israel, mencionó que puede ser un objetivo.

PUBLICIDAD

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei es un clérigo de 56 años de edad, nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad; es uno de los seis hijos del exlíder supremo y no tenía ningún cargo oficial durante el mandato de su padre.

Sin embargo, Mojtaba ya tenía responsabilidades de su padre, porque este mismo se las delegó, y ha trabajado de la mano con los Guardianes de la Revolución, por lo que se le considera “conservador”.

El clérigo estuvo en la guerra entre Irán e Irak en 1980, en donde formaba parte de la unidad de combate de los Guardianes de la Revolución y estudió teología en la ciudad santa de Qom, en la cual se desempeñó como maestro.

Asimismo, logró tener el título de hoyatoleslam (el cual es dado a clérigos de rango medio), pero llegó a ser presentado como ayatolá después de que lo nombraran guía supremo.

También, ha sido señalado de desempeñar un papel en la violenta represión de la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009.

¿Qué papel juega Mojtaba Jamenei en la guerra con Estados Unidos e Israel?

Mojtaba Jamenei estará al mando de las fuerzas armadas de Irán y está a cargo del programa nuclear de Teherán; no obstante, la mayoría de los lugares quedaron en ruinas durante la guerra de 12 días, pero debido a que aún queda uranio altamente enriquecido, el nuevo líder supremo podría hacer armas.