Minnesota (estado) Trump comparte foto del arma que presuntamente el hombre baleado portaba en Minnesota El presidente Donald Trump compartió una imagen suministrada por el Departamento de Seguridad Nacional del arma que supuestamente portaba el hombre que murió este sábado en Minneapolis baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza.

El mandatario publicó una imagen de un arma semiautómatica que DHS informó fue hallada al hombre estadounidense de 37 años que murió en Minneapolis diciendo que estaba lista para ser usada y cuestionando "¿de qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE? ¿El alcalde y el gobernador les ordenaron retirarse? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que el ICE tuvo que protegerse a sí mismo".

Trump afirmó que los agentes federales están en Minnesota por el "fraude masivo de miles de millones de dólares" en programas sociales denunciado en ese estado y supuestamente perpretado por inmigrantes.

"Gran parte de lo que estás presenciando es un ENCUBRIMIENTO de este robo y fraude" dijo Trump. También hizo un llamado a "dejar que nuestros patriotas de ICE hagan su trabajo", pese a los llamados reiterados del gobernador de Minnesota, Tim Walz, como de los habitantes del estado, de que los agentes federales terminen los operativos y salgan del estado.